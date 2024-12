LA RICONOSCETE DAL BOMBASTICO LATO B? PRIMA DELL’INIZIO DEL TOUR AVEVA DETTO “AD OGNI LIVE MI STRAPPERÒ IL CUORE DAL PETTO E LO DARÒ A VOI” (A VEDERE LE IMMAGINI NON E’ SOLO IL CUORE) – UN SUO BRANO È IL PIÙ ASCOLTATO SU APPLE MUSIC IN ITALIA. HA APERTO IL CONCERTO DEI COLDPLAY, SI DEFINISCE UNA “VEGANA NON PERFETTA” ED E’ IN ATTESA DI SCATENARSI A SANREMO 2025. DI CHI SI TRATTA?

Dal profilo Instagram di Rose Villain – 7 settembre 2024

rose villain 33

Domani inizia il tour invernale e sono davvero piena di emozioni. Durante le prove generali mi sono guardata intorno e ho visto quante persone ci sono dietro al mio progetto, quanta passione ci mettono, quanto credono in me e nella mia musica e mi sono sentita così fortunata.

Sarà uno show intimo ma ambizioso, dolce e un po’ oscuro, che alla fine è come sono io. Prometto a tutti quelli che saranno sotto, sopra e dietro al palco, che ad ogni live mi strapperò il cuore dal petto e lo darò a voi.

ROSE VILLAIN

rose villain

Da adnkronos.com

E' 'Come un tuono (feat. Guè)' di Rose Villain il brano più ascoltato su Apple Music in Italia, mentre 'Beautiful Things' di Benson Boone è la canzone più identificata su Shazam in Italia e nel mondo. Sono alcuni dei dati svelati da Apple Music nelle classifiche di fine anno per il 2024, che danno risalto ai brani di maggiore successo in base agli stream su Apple Music, ai tag di Shazam, ai passaggi in radio, alle letture dei testi e molto altro. “Sono davvero felice che 'Come Un Tuono' sia la canzone dell’anno di Apple Music e di aver portato un po’ di spensieratezza, evidentemente proprio di quello si aveva bisogno” commenta Rose Villain.

Da corriere.it – Estratti

rose villain

Quest’estate si è «allenata» anche aprendo i quattro live dei Coldplay a Roma. Com’è stato?

«Incredibile, mi è rimasto addosso qualcosa che non dimenticherò. Loro sul palco sono abbastanza seri, ma quando li ho conosciuti sono stati solari e sorridenti».

I Coldplay si impegnano per la sostenibilità nei concerti, un tema a cui anche lei è sensibile.

«Sì, sono una grande ispirazione per il futuro e bisogna martellare su questi argomenti. Io su queste cose sono bacchettona, i miei fan mi chiamano madre badessa».

È anche vegana.

«Sono stata vegetariana per sette-otto anni, ora sono una vegana non perfetta da quattro o cinque. In Italia siamo un po’ indietro, non è come a New York dove si trova di tutto. Però vorrei diventare più rigida e brava».

rose villain rose villain rose villain 56 rose villain 26 rose villain rose villain 45 rose villain rose villain 8 rose villain 7 rose villain 6 rose villain 4 rose villain 10 ROSE VILLAIN ROSE VILLAIN rose villain in giorgio armani prive?? e gioielli damiani rose villain 2 quarta serata sanremo 2024 ROSE VILLAIN ROSE VILLAIN ROSE VILLAIN rose villain annalisa 77 rose villain gianna nannini rose villain