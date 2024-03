LA RICONOSCETE DAL LATO A O DAL LATO B? - LA POPSTAR, CHE OGGI COMPIE 38 ANNI, DEVE IL SUO NOME D'ARTE A UNA FAMOSA CANZONE DEI QUEEN - LA CANTANTE HA MANDATO UN MESSAGGIO AGLI "HATER" CHE HANNO RESO LA SUA VITA UN INFERNO QUANDO ERA GIOVANE: "TUTTA LA MIA CARRIERA È UNA RISPOSTA AL BULLISMO DI CUI SONO STATA VITTIMA. VOLEVO DIMOSTRARE A CHI MI HA BULLIZZATO CHE SI SBAGLIAVA" - DI CHI SI TRATTA?

Nel corso della sua carriera ha vinto un premio Oscar (miglior canzone per il brano «Shallow»), due Golden Globe, tredici Grammy Award, tre BRIT Award e un BAFTA per la migliore colonna sonora (è stata la prima donna a riceverlo), insieme a molti altri prestigiosi riconoscimenti. Parliamo di Lady Gaga che proprio oggi festeggia il suo 38esimo compleanno. Nata a New York il 28 marzo 1986 (vero nome Stefani Joanne Angelina Germanotta) deve il suo nome d’arte al brano «Radio Ga Ga» dei Queen. E questa non è l’unica curiosità su di lei.

BORN THIS WAY FOUNDATION

«Tutta la mia carriera è una risposta al bullismo di cui sono stata vittima. La mia vita è duro lavoro, rispetto e amore per la mia famiglia che arriva dall’Italia». Ai tempi della scuola Lady Gaga è stata vittima di bullismo (addirittura un giorno i suoi compagni la buttarono in un bidone dei rifiuti). «Quando sei bullizzata, soprattutto da piccola attraversi momenti molto duri - ha raccontato la popstar nel 2021 a Sette -. A me, personalmente, ha lasciato un obiettivo: dimostrare a chi mi ha bullizzato che si sbagliava. E in qualche modo, la mia intera carriera è una risposta a quel rifiuto sociale che ho subìto. Ma non è purtroppo così per tutti. E rispetto profondamente chi, anche se bullizzato da piccolo, non si è lasciato sopraffare».

Nel 2012 Lady Gaga e sua madre Cynthia hanno fondato la Born This Way Foundation, un'organizzazione che si occupa di ascoltare e aiutare i giovani vittime di bullismo e discriminazioni. La popstar è impegnata anche nella lotta contro gli abusi sessuali, su cui ha scritto con Diane Warren la canzone «Til It Happens to You» prendendo spunto da una terribile esperienza vissuta a 19 anni (è stata vittima di violenza ed è rimasta incinta). In seguito a questo trauma ha sviluppato il disturbo da stress post-traumatico e per anni ha sofferto di dolori fisici cronici.

