LO RICONOSCETE? – NEL 1982 INTERPRETAVA L’AUTISTA DI UN CARRO FUNEBRE IN “GIGGI IL BULLO”, FILM CON ALVARO VITALI –ALL’EPOCA FACEVA PARTE DI UN TRIO COMICO, MA POCO DOPO DECISE DI ABBANDONARE LA CARRIERA CINEMATOGRAFICA PER TORNARE ALLA SUA VERA GRANDE PASSIONE: LA MUSICA, CHE LO HA PORTATO FINO A SANREMO (MOLTE VOLTE…)

Almeno una volta nella vita, che voi siate “fedelissimi” del Festival di Sanremo o meno, avete sentito queste parole: “…dirige il Maestro Beppe Vessicchio.”, non mi venite a dire di no. Non sareste credibili! E bene, per questo nuovo “Sapevatelo!”, questa volta ho deciso di parlare proprio del Maestro Vessicchio.

Tutti sanno che Beppe Vessicchio è un maestro d’orchestra partenopeo, veterano del Festival di Sanremo (quest’anno ha deciso di non parteciparvi), in passato ha partecipato a trasmissioni televisive tipo Amici e roba simile. Quello che non sapete è che lui, per un breve periodo, ha fatto parte del trio comico napoletano de “I Trettrè”, composto da Mirko Setaro, Edoardo Romano e Gino Cogliandro.

In rete non si trovanomolti dettagli a proposito della vicenda, ma pare che Vessicchio entrò a far parte del trio per un breve periodo sostituisce uno dei tre comici (Cogliandro), che poi tornò in formazione poco tempo dopo.vessicchio-3e3 Proprio la formazione con Vessicchio come membro, prende parte ad una pellicola del 1982 intitolata “Giggi il Bullo”, una commedia diretta da Marino Girolami e interpretata da Alvaro Vitali.

Nel film il trio comico interpretano un vigile urbano (Edoardo Romano) e due autisti di un carro funebre (Setaro e Vessicchio). Pare che poco dopo questa pellicola, il Maestro Vessicchio abbandona la carriera d’attore per tornare alla carriera musica (come è giusto che sia). Detto questo, io spero che ancora una volta abbia soddisfatto la vostra “fame di curiosità”. Vi ringrazio e vi saluto tutti. Ciao!

