Estratto dell'articolo di Elena Nostromo per www.bestmovie.it del 05/07/2023

Keanu Reeves è uno degli attori più apprezzati al mondo. Non solo come interprete, ma anche come persona, con le decine di aneddoti relativi alla sua vita e alla sua estrema generosità che hanno iniziato a diffondersi sul web dandogli la fama di “star più umile di Hollywood”.

[…] Tranquilli, non stiamo per distruggervi un mito: il buon Keanu è sempre il buon Keanu e tutti vogliono lavorare con lui. Ma a quanto pare, c’è stata una star italiana che, nel lontano 1997, si è rifiutata di farlo.

[…] Maria Grazia Cucinotta che, durante un’intervista, ha raccontato di essere stata considerata per far parte del film L’avvocato del diavolo con, appunto, Keanu Reeves e Al Pacino. «Ero tentata, un film con Al Pacino e Keanu Reeves, no, dico, Keanu Reeves, che quando lo vedi ammutolisci. Ma nel copione c’era un nudo continuo e io con questo seno gigante mi sarei sentita a disagio e avrei rovinato tutto».

L’attrice ha continuato raccontando: «Ho sempre avuto il complesso, a 13 anni ero già così, che vergogna. Non vedevo l’ora di ridurlo con un intervento, poi ci ho rinunciato, forse non avrei avuto lo stesso successo, però non mi è mai sembrato bello, troppo ingombrante, per nasconderlo ingobbivo le spalle. E poi è dura farsi prendere sul serio, nessuno ti guarda negli occhi. ‘Ah, ma sei anche intelligente’, è una frase che ho sentito spesso».[…]

