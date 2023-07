DAGOREPORT! – PER LA SANTA RIEN NE VA PLUS... PERFINO L’AMICO BRIATORE È SPARITO DAI RADAR - CON SALVINI PRONTO A SFRUTTARE I CASI LA RUSSA-SANTANCHE' PER INDEBOLIRLA, MELONI È FURIOSA: LUNEDÌ IN CDM NON L’AVREBBE NEMMENO SALUTATA – LA PITONESSA SFANGHERA' LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEL 26 LUGLIO, MA IN CASO DI RINVIO A GIUDIZIO LA SORA GIORGIA CHIEDERÀ ALL'EX REGINA DEL TWIGA UN PASSO INDIETRO. SE LEI PUNTA I TACCHI A SPILLO, LA DUCETTA POTREBBE SALIRE AL QUIRINALE PER UNA CRISI-FLASH, CHIEDERE A MATTARELLA IL REINCARICO E APPROFITTARNE PER UN PIÙ AMPIO RIMPASTO DI GOVERNO SOSTITUENDO I MINISTRI CHE NON L’HANNO SODDISFATTA. E SONO MOLTI A TEMERE IL SILURAMENTO...