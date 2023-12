LE RICONOSCETE DALLE TETTE O DALLE FETTE? ENTRAMBE DICONO CHE LA LORO AMICIZIA E’ CRESCIUTA NEL TEMPO. DI SICURO, OLTRE AD AVER CONDIVISO QUALCHE AVVENTURA, SONO ANCHE COMPAGNE DI SVENTURA. UNA HA RICEVUTO LA VISITA DEI LADRI CHE LE HANNO SVALIGIATO CASA, L’ALTRA E’ STATA AGGREDITA DA UN UOMO CHE LE HA ANCHE SPUTATO ADDOSSO. CHI SONO?

https://m.dagospia.com/sono-disposta-a-pagare-un-riscatto-ladri-acrobati-svaligiano-la-casa-di-samantha-de-grenet-a-roma-358250

Da tgcom24.mediaset.it

SAMANTHA DE GRENET ELENOIRE CASALEGNO

"Credo che l'amicizia sia come l'amore: serve tempo. Bisogna conoscersi, camminare insieme. La nostra è un’amicizia che è cresciuta nel tempo". Ospiti a "Verissimo" Elenoire Casalegno e Samantha de Grenet parlano del loro rapporto speciale, che dura da ben 28 anni.

"Ci siamo capite, ci siamo osservate, ci siamo annusate e abbiamo deciso che saremmo state amiche", spiega la prima, sottolineando che, come per l'amore della vita, un ruolo di primo piano è giocato anche dalla fortuna.

"Noi in questo caso l'abbiamo avuta, non è qualcosa che capita a tutti", continua la conduttrice ligure. "Poi certo, io ti sopporto particolarmente...".

ELENOIRE CASALEGNO

Estratto da corriere.it

ELENOIRE CASALEGNO

(…) Elenoire Casalegno, classe 1976, ex modella e volto televisivo, nata a Savona «per caso», romagnola di Ravenna e milanese «da trent’anni», domenica ha postato sui social una personalissima denuncia diventata virale: «Questa città è invivibile, c’è da aver paura. Si parla di periferie? A Milano c’è da aver paura di passeggiare in centro in pieno giorno».

Ma, di preciso, cosa è successo?

elenoire casalegno 3

«Erano le 11 del mattino, camminavo in corso di Porta Nuova. Indosso avevo jeans e trench, niente che attirasse l’attenzione. Parlavo al telefono. Non lontano c’era un uomo: mi guarda, inizia a correre verso di me, a urlare in una lingua che non ho capito. Mi sono spostata d’istinto, lui mi ha sputato addosso. Cinque minuti di paura:

samantha de grenet foto di bacco elenoire casalegno 1 samantha de grenet 5 elenoire casalegno denuncia aggressione a milano samantha de grenet 3 elenoire casalegno 6 samantha de grenet 1 elenoire casalegno 5 samantha de grenet samantha de grenet elenoire casalegno 4 samantha de grenet 4