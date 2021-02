5 feb 2021 10:43

RIUSCIRA’ NETFLIX A RIPORTARE LA DOLCE VITA A ROMA? – LA SEDE DEL COLOSSO DELLO STREAMING SARÀ IL VILLINO RATTAZZI IN VIA BONCOMPAGNI, A DUE PASSI DA VIA VENETO – UNA SCELTA IN CONTROTENDENZA RISPETTO ALLA FUGA A MILANO DEL SETTORE ENTERTAINMENT - TRA I NUOVI FILM MADE IN ITALY SPICCANO "E' STATA LA MANO DI DIO" DEL PREMIO OSCAR PAOLO SORRENTINO, "IL DIVIN CODINO" SU ROBERTO BAGGIO, "YARA" DI MARCO TULLIO GIORDANA. AI GOLDEN GLOBE 2020, NETFLIX SEGNA UN NUOVO RECORD CON 42 NOMINATION…