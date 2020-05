NETFLIX RIPORTA LA DOLCE VITA A ROMA – LA SEDE DEL COLOSSO DELLO STREAMING SARÀ IL VILLINO RATTAZZI IN VIA BONCOMPAGNI, A DUE PASSI DA VIA VENETO – CON LA FASE 2 DOVREBBE SBLOCCARSI TUTTO IN TEMPI RAPIDI. A FEBBRAIO LA PROPRIETÀ AVEVA PUBBLICATO L’ANNUNCIO CHIEDENDO 50MILA EURO AL MESE DI AFFITTO E LA SELEZIONE DEL PERSONALE VA AVANTI – LA SCELTA IN CONTROTENDENZA RISPETTO ALLA FUGA A MILANO DEL SETTORE ENTERTAINMENT - VIDEO

Paolo Foschi e Fabrizio Peronaci per il “Corriere della Sera”

Il giallo della location del quartier generale di Netflix in Italia sembra vicino alla soluzione. Dopo una laboriosa ricerca durata mesi, la società californiana specializzata nella diffusione di contenuti video via Internet ha scelto le strade della Dolce vita e si prepara a prendere in affitto Villino Rattazzi, in via Boncompagni, a due passi da via Veneto .

Una location prestigiosa e in posizione centralissima che permetterà di ospitare non solo gli uffici, ma anche attività istituzionali di rappresentanza, come incontri con la stampa o presentazioni di prodotti e palinsesti. Il palazzetto di quattro piani fu costruito ad inizio '900 per alcuni familiari di Urbano Rattazzi, statista e terzo presidente del Consiglio del Regno d' Italia.

Solo pochi giorni fa Netflix ha aderito all' Anica, l' associazione delle industrie cinematografiche. L' azienda, contattata dal Corriere , non ha voluto commentare. Intermediari immobiliari vicini all' operazione hanno confermato la trattativa, spiegando che prima del lockdown era in una fase «molto avanzata».

Adesso, superata la fase 1 dell' emergenza Coronavirus, la situazione potrebbe sbloccarsi in tempi rapidi. L' edificio è di proprietà del fondo Fiepp (che fa capo agli enti di previdenza dei professionisti) e a febbraio sui siti Internet specializzati era stato pubblicato l' annuncio per l' offerta in affitto, con richiesta iniziale di 50 mila euro al mese per 2600 metri quadrati di superficie commerciale.

Netflix è operativa in Italia già dal 2015, ma attraverso la sede di Amsterdam. A gennaio aveva annunciato il nuovo progetto. «Con la sua storia cinematografica e la sua florida e variegata comunità creativa, Roma rappresenta la città ideale per il nostro ufficio», aveva scritto la società in una nota. Negli uffici capitolini a regime dovrebbero lavorare fra le 30 e le 35 persone fra dipendenti e collaboratori che si occuperanno di marketing, ma anche dello sviluppo di nuovi progetti.

La selezione del personale, avviata da diverse settimane, intanto va avanti: le ultime offerte di lavoro pubblicate su Linkedin sono per i ruoli di coordinatore della post produzione e di produttore esecutivo, figure professionali con competenze specifiche, che sembrano confermare l' idea di realizzare nuovi contenuti originali dopo il successo di serie come Suburra .

La scelta di puntare su Roma per il mercato italiano è in controtendenza rispetto a Sky e Mediaset, che negli ultimi tre anni hanno spostato il baricentro delle proprie attività a Milano. I vertici di Netflix si sarebbero convinti dando la priorità a un elemento inconfutabile: la Capitale rappresenta un set naturale e offre ambientazioni uniche per le produzioni cine-tv.

Inoltre, a partire dagli anni '90, a Roma si è sviluppato un vero e proprio polo per l' industria cine-televisiva attorno ai due principali centri di aggregazione, la Rai per la tv e Cinecittà per il grande schermo.

La Città Eterna, nonostante il ridimensionamento delle attività di Mediaset e Sky, rappresenta l' area leader del Paese con 956 imprese e quasi 22 mila addetti che operano nella produzione cinematografica, di video e programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore, davanti a Milano che ha invece 649 imprese e 15 mila addetti. Il comparto, come tutti i settori economici, ha subìto una drammatica battuta d' arresto con il lockdown, ma l' apertura della sede operativa di Netflix potrebbe contribuire alla ripresa.

