ROBA DA MATT (DAMON) - "BACIARE SCARLETT JOHANSSON È STATO UN INFERNO" - L'ATTORE MATT DAMON HA RACCONTATO UN ANEDDOTO SULLA LAVORAZIONE DEL FILM “LA MIA VITA È UNO ZOO” - "LEI AVEVA MANGIATO UN PANINO CON LE CIPOLLE PER PRANZO QUANDO SEPPE DELLA RIPRESA RAVVICINATA DEL BACIO DISSE: “OH MERDA!” (PER UNA POMICIATA CON SCARLETT JOHANSSON SI PUO' SOPPORTARE PURE LA FIATELLA)

Per Matt Damon baciare la collega Scarlett Johansson è stata un'esperienza decisamente infernale! Durante un gioco per LadBible insieme ad Emily Blunt, nel quale dovevano rispondere di essere d’accordo o meno con una dichiarazione, Damon ha svelato un inaspettato retroscena sulla Johansson. Alla domanda su come affrontare l’alito cattivo dei colleghi in caso di baci sul set, sia Matt che Emily hanno rivelato che preferiscono invitare le loro co-star a prendere una gomma da masticare piuttosto che avvisarli di avere l’alito pesante.

Matt Damon ha raccontato l’aneddoto di un bacio accaduto sul set di La mia vita è un zoo, film del 2011 diretto da Cameron Crowe in cui ha recitato con Scarlett Johansson. “Andammo a pranzo e sia io che lei pensammo che fosse finita. Lei mangiò un panino con le cipolle per pranzo e poi entrò e Cameron Crowe aveva impostato una ripresa ravvicinata del bacio e lei disse “Oh m**a! Ho letteralmente appena mangiato un panino con le cipolle”. È stato un inferno, riesci ad immaginare quanto fosse orribile per me?".

