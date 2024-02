19 feb 2024 19:14

ROBERTO BENIGNI STAVA PER DIVENTARE PRETE! – LO RACCONTA L’ATTORE TOSCANO AL SETTIMANALE “MARIA CON TE”: “NEL 1966, ANNO DELL'ALLUVIONE A FIRENZE, FUI CERTO DI AVERE LA VOCAZIONE RELIGIOSA E MI TRASFERII PER STUDIARE DAI GESUITI” – QUANDO IL PADRE, CONTADINO, FU MANDATO IN GUERRA: “LUI NON SAPEVA NEMMENO CHE COSA VOLESSE DIRE. DOPO DUE ANNI DI PRIGIONIA IN GERMANIA TORNÒ. STREMATO DALLA FATICA CADDE A TERRA ED ENTRÒ IN COMA. L'UNICA COSA CHE RIUSCÌ A DIRE A MIA MADRE FU…"