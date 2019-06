9 giu 2019 18:38

ROCCO CASALINO SCRIVE A DAGOSPIA: “IN MERITO ALLE “ILLAZIONI” SECONDO CUI CI SAREBBE IL MIO INTERVENTO DIETRO LA NOMINA DEL SIGNOR BEPPE CONVERTINI ALLA GUIDA DI “LA VITA IN DIRETTA - ESTATE“, MI PREME RICORDARE CHE IL SOTTOSCRITTO È IL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, E CHE NON SI OCCUPA DI VICENDE RAI, NÉ DI NOMINE. CONOSCO MOLTA GENTE CHE LAVORA IN TV MA NON MI SONO MAI PERMESSO DI INTERFERIRE CON LA CARRIERA DI QUALCUNO”