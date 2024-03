ROMA CITTA' APERTA (AI MOSTRI) - NEL NUOVO FILM "GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO", SI VEDONO I BESTIONI CHE DEVASTANO IL CENTRO DELLA CAPITALE, CON GODZILLA CHE SCHIACCIA UN PISOLINO DENTRO AL COLOSSEO - AVRANNO PRESO ISPIRAZIONE DAI TURISTI CAFONI CHE OGNI ANNO IMBRATTANO I NOSTRI MONUMENTI E CHE TRATTANO LE STRADE DELLA CITTA' COME UN LUNA PARK? - VIDEO

godzilla nel colosseo 1

(di Francesco Gallo) (ANSA) - La scena cult, almeno per noi italiani, c'è già ed è quella che vede Godzilla accucciato dentro il Colosseo a fare un pisolino. E non finisce qui per la povera Roma del centro storico che verrà parzialmente distrutta dalla disinvolta passeggiata del mostro. Per il resto in Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, in sala da domani con Warner Bros Pictures, continua il Monsterverse cinematografico di Legendary Pictures con questa nuovissima avventura che vede l'onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia che si cela nel nostro mondo.

Non solo, in questo ultimo capitolo della saga vengono approfondite poi le storie e le origini di questi due titani, nonché i misteri di Skull Island, svelando, tra le altre cose, cosa c'è dietro la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati all'umanità. Nel terzo film della saga Monsterverse con Kong, preceduto da Kong: Skull Island (2017) e Godzilla vs. Kong (2021), scopriremo poi anche il fascino della terra cava dove vive un popolo misterioso che costruisce enormi piramidi, perché conosce le leggi per invertire la gravità e assisteremo poi al nuovo look di Godzilla, con tanto di squame e spine di colore viola e rosa, e a quello di Kong con barba e capelli grigi.

godzilla nel colosseo 4

Infine anche il rumoroso ruggito atomico di Godzilla ha cambiato colore: da azzurro diventa rossastro, simbolo dell'aumento di potere. Il 41enne Adam Wingard torna a dirigere il film, interpretato da Rebecca Hall (Godzilla vs. Kong, The Night House - La casa oscura), Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns e Fala Chen. Le prime reazioni a questo monster blockbuster sembrano comunque più che positive. C'è chi parla di "un'esplosione atomica", chi di un "viaggio fantasticamente strano e psichedelico attraverso l'era Showa". E, infine, chi trova come punti di forza di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero le "tonnellate di azione kaiju selvaggia e i così tanti colori".

godzilla e kong il nuovo impero 5

"Godzilla - spiega Adam Wingard, oltre che regista anche attore, produttore, sceneggiatore, fotografo, montatore e autore effetti - cambia il suo significato in base alla cultura, alle radici dello spettatore che lo ammira. Per i giapponesi rappresenta qualcosa che magari in un altro continente si ignora. Quando avevo tredici anni non ero a conoscenza della minaccia nucleare e delle conseguenze di quello che era successo a Hiroshima e Nagasaki. Sapevo però che Godzilla aveva più sfumature. Nasceva come un pericolo, ma poteva anche trasformarsi nel paladino che non ci si aspetta.

godzilla e kong il nuovo impero 3

Quest'ambiguità mi affascina. Poi sono passati i decenni - continua il regista -, ma alcuni elementi restano attuali. Da un momento all'altro un missile può cambiare per sempre la nostra storia e spazzarci via. Un altro messaggio che ci trasmette è il rispetto per l'ambiente. La natura a un certo punto, come ci sta dimostrando, potrebbe ribellarsi". Le musiche originali del film sono di Tom Holkenborg aka Junkie XL in collaborazione con Antonio Di Iorio, il duo torna al Monsterverse dopo aver musicato Godzilla vs. Kong.

godzilla nel colosseo 2 godzilla e kong il nuovo impero 4 godzilla e kong il nuovo impero 2 godzilla e kong il nuovo impero 1 godzilla nel colosseo 3