20 mag 2021 12:40

ROMAN FACTOR – COME DAGO-ANTICIPATO, SKY HA SCELTO LUDOVICO TERSIGNI COME CONDUTTORE DI "X-FACTOR", PRODOTTO DA FREMANTLE, IN ONDA DA SETTEMBRE – ROMANO, 25 ANNI, TERSIGNI È ALL’ESORDIO ALLA CONDUZIONE DOPO ESSERE DIVENTATO UN IDOLO TRA GLI ADOLESCENTI PER IL RUOLO NELLA SERIE “SKAM ITALIA” – VIDEO: IL MOMENTO IN CUI HA SCOPERTO DI ESSERE IL NUOVO PRESENTATORE DI “X FACTOR”