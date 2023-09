C’ERA UNA VOLTA IL LATE SHOW (DEGLI ALTRI) – NON CI RESTA CHE VEDERE LA DOCUSERIE “THE STORY OF LATE NIGHT SHOW” (SU SKY ARTE) VISTO CHE DA NOI, NEMMENO COPIANDO, SIAMO RIUSCITI A PROPORRE QUALCOSA DI SIMILE - NANNI DELBECCHI: “IN ITALIA NON SI PUÒ FARE LA RIVOLUZIONE PERCHÉ CI CONOSCIAMO TUTTI, MA NON SI PUÒ FARE NEMMENO UN LATE NIGHT SHOW DECENTE” – IL DEBUTTO MAI AVVENUTO DI “FAB SHOW” TARGATO FABIO FAZIO, IL FLOP DI “VOLO IN DIRETTA” BY FABIO VOLO E…

Estratto dell’articolo di Nanni Delbecchi per "Il Fatto Quotidiano"

In questi tempi in cui chi pronuncia una battuta lo fa a proprio rischio e pericolo – sperando che la battuta non sia troppo buona – è il caso di ripassare The Story of Late Night Show (docuserie Sky Arte, domenica sera), di rivedere in azione gli eroi del televisivamente scorretto made in Usa. I fondatori Steve Allen e Johnny Carson, la rivalità tra David Letterman e Jay Leno, fino a Jimmy Fallon e Stephen Colbert. Vale la pena perché l’irriverenza di tarda notte verso celebrità e potenti è un fantasma inseguito a lungo dai nostri conduttori. A lungo, e invano. Correva l’anno 2001 quando La7 passa sotto il controllo di Tim e Fabio Fazio si prepara a condurre in diretta il suo Fab Show. […]

Ma alla vigilia del debutto il programma viene cassato, Fazio congedato con buonuscita milionaria. […] Un decennio dopo Fabio Volo fa decollare nelle tenebre di Rai3 Volo in diretta che lui definisce “una via di mezzo tra il Late Show di David Letterman e il Muppet Show”. La seconda che hai detto, direbbe Quelo.

Flop immediato di ascolti, per questo libero cazzeggio tra nuovi e vecchi amici, in ossequio a quel senso di circoletto di scambio caratteristico della nostra tv. […] Nel 2014 Alessandro Cattelan vara su Sky1 E poi c’è Cattelan. Lui vuò fà l’americano, sta per riprovarci su Rai2, speriamo con uno spirito un po’ meno culo e camicia con i suoi ospiti: dopo cinque minuti di Vespa che promuove il suo libro, il fantasma di Letterman dà il lenzuolo alle fiamme. Tocca portare pazienza: in Italia non si può fare la rivoluzione perché ci conosciamo tutti, ma non si può fare nemmeno un Late Night Show decente.

