Rosanna Scardi per milano.corriere.it - Estratti

Un sodalizio nella vita e nel lavoro. Per tutti, Katia Follesa e Angelo Pisani erano una coppia affiatatissima. Invece, dopo venticinque anni di unione, la loro storia d’amore è giunta al capolinea. L’indiscrezione è stata resa nota dal settimanale Oggi che rivela come i due comici, che vivono a Milano, avrebbero chiuso la loro lunga relazione ormai da qualche tempo.

Katia Follesa aveva già parlato di separazione in un’intervista al Corriere: «C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate – aveva detto l’attrice -. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno». Poi aveva specificato: «Non stiamo vivendo la fine di una storia, ma una sua mutazione. Ne abbiamo parlato anche con nostra figlia, Agata, spiegandole che non sarebbe venuta meno la nostra quotidianità, ma si sarebbe aggiunta questa dimensione».

Follesa e Pisani sono una coppia anche sul palco. Cresciuti nella palestra televisiva di «Zelig»: lui nei Pali e Dispari, lei nel duo Katia e Valeria, sono stati i protagonisti delle sit-com «Fish and clips» a Comedy Central e «Uno di troppo» su Sky, mentre nella serie «Social family», su Real Time, avevano coinvolto anche la figlia Agata, appassionando il pubblico con la loro quotidianità. La loro storia famigliare era anche stata messa nero su bianco nel libro «Diciamoci tutto (al massimo ci lasciamo)», scritto dalla coppia, edito da Mondadori.

Nello spettacolo teatrale «Ti posso spiegare!» i due comici avevano aperto al pubblico le porte della loro casa per mostrare le dinamiche della convivenza in cui tutti si possono rispecchiare. In quell’occasione, Katia aveva dichiarato: «Raramente trovi persone innamorate e felici dopo vent’anni. Quindi o si prendono strade diverse, oppure si fanno andare bene le cose, scendendo a compromessi, usando l’ironia, sapendo ridere dei difetti del partner».

