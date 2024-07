L’UOMO CHE VOLEVA IMPERSONARE LA GENTE – ALEXIS STONE È UN “TRANSFORMATIVE MAKE UP ARTIST” ABILISSIMO A “TRUCCARSI” COME CELEBRITÀ E POPSTAR: L’ULTIMO TRAVESTIMENTO? QUELLO DA MIRANDA PRIESTLY, IL PERSONAGGIO DEL FILM “IL DIAVOLO VESTE PRADA” – IL VISPO ALEXIS È RIUSCITO A TRASFORMARE LA SUA OSSESSIONE IN UN LAVORO: LE CASE DI MODA LO INVITANO ALLE SFILATE E…

Estratto dell’articolo di Alessandra D'Acunto per www.repubblica.it

alexis stone nei panni di miranda priestly 4

“Prendo in prestito facce...” si legge, riassunto, sul profilo Instagram di Alexis Stone, 1,3 milioni di followers. E se il suo nome può suonare sconosciuto, basterà citare alcuni dei suoi più noti travestimenti per capire di chi stiamo parlando. All’ultimo défilé Balenciaga di Parigi, collezione Haute Couture per l’autunno inverno ‘24-25, ha fatto rivivere un personaggio a dir poco iconico di Il diavolo veste Prada: Miranda Priestly, il personaggio interpretato da Meryl Streep. La somiglianza […] era impressionante.

Elliot Joseph Rentz, conosciuto come Alexis Stone, inglese di Brighton, non è solo un make-up artist ma piuttosto un transformative mua (iniziali di make-up artist, per l’appunto). Il suo lavoro, in effetti, si avvicina a quello dei truccatori da set cinematografici, capaci di trasformare le morfologie degli attori in quelle del personaggio che si accingono a interpretare. Stone, che ha iniziato come drag queen, esegue metamorfosi sia per le celebrità che, soprattutto, per sé stesso.

alexis stone nei panni di miranda priestly 7

[…] Non stupisce che la creatività di Alexis Stone abbia incontrato, un giorno, l’estro di Demna, il visionario direttore artistico di Balenciaga. Come il make-up artist ha raccontato a Vogue, infatti, il travestimento da Miranda Priestly alla sfilata del brand era tutt'altro che casuale: era concordato con lo stilista (che ha firmato gli abiti di Alexis/Miranda) ed era addirittura previsto per la serata del Met Gala a New York. […] Per diventare Meryl Streep in Il diavolo veste Prada, Alexis Stone ha impiegato tre mesi di lavoro.

[…] Alexis Stone è […] stato Madonna e nelle vesti della regina del pop ha partecipato ad una campagna pubblicitaria per Diesel. È stato Lana Del Rey alla sfilata Jean Paul Gaultier disegnata da Simone Rocha, destabilizzando il pubblico. In ognuno di questi progetti, in sintonia con i designer, l’artista viene vestito dai brand esattamente come accadrebbe se fosse la vera celebrità ad essere invitata.

alexis stone nei panni di miranda priestly 6

“Quando mi chiedono perché non invitare l’artista originale”, ha scritto Stone su Instagram, “la risposta è semplice: sono io l’artista originale. Trasformo me stesso in altri dal 2016, creando artifici elaborati, usando solo il make-up”. […]

