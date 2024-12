SALUTAME ‘A MYRTA – NON SOLO “STRISCIA” E GIAMBRUNO: PIER SILVIO BERLUSCONI IN CONFERENZA STAMPA A COLOGNO HA MANDATO UNA FRECCIATONA ANCHE ALLA MERLINO! – “SARÀ CONFERMATA IN MEDIASET MA DOVREMMO PARLARE CON LEI. SI STA IMPEGNANDO DAVVERO TANTO, È UN’OTTIMA PROFESSIONISTA MA… DOVREMMO ANCHE CAPIRE COSA VUOLE FARE: SE CONTINUARE CON POMERIGGIO CINQUE O ALTRO” – “LA TALPA? IL PRODOTTO FINALE NON È VENUTO PERFETTO. MA ERA UN PRIMO TENTATIVO. DILETTA LEOTTA HA FATTO CIÒ CHE CI ASPETTAVAMO. ED È PROBABILE CHE IN FUTURO…”

L'anno 2024 sorride a Mediaset e a Pier Silvio Berlusconi. […] Raggiunta la Rai nel'anno delle Olimpiadi, dei Campionati Europei ora l'obiettivo potrebbe diventare partecipare al prossimo bando per il Festival di Sanremo. Perchè no? «Io penso che Sanremo sia un pezzo di Rai - chiarisce l'ad di Mediaset - e da italiano mi augura che il Festival rimanga in Rai. Detto questo se poi dovesse essere un giorno sul mercato lo valuteremo da tv commerciale. Oggi non mi pongo il problema».

[…] La Talpa non pronta per Pier Silvio Berlusconi per essere promossa su Canale 5. Non adesso e forse mai più: «La talpa - ci racconta - che ho letto che è stata vissuta come un progetto travagliato, per noi è un esperimento di cui siamo contenti. L’esperimento dal punto di vista cross mediale a noi è piaciuto e commercialmente ha funzionato molto bene...».

Ma c'è un ma... «Il prodotto finale non è venuto perfetto. Ma era un primo tentativo. E pensando soprattutto a Canale 5 era un prodotto, anche se fatto abbastanza bene, che non aveva i polmoni per quel tipo di canale».

La Talpa come è stata ripresa dal cassetto è pronta a tornarci dentro. «Non lo escludo che si possa pensare di farlo ancora. Non escludo sicuramente altri esperimenti di questo tipo che incrociano contenuto tv e contenuto web in maniera sempre più intensa. Sia sulle fiction che su generi legati all’intrattenimento e ai reality».

Discorso diverso per Diletta Leotta che potrebbe ancora avere un futuro sulle reti Mediaset. Per tanti è una delle possibili candidate alla conduzione de L'Isola dei famosi. Ma come sempre, oggi, per Pier Silvio Berlusconi, è presto per dirlo. «La Leotta ha fatto ciò che ci aspettavamo. Ed è probabile che in futuro ci siano altre collaborazioni con noi. Ma oggi non c’è nulla di concreto».

Tra le cose da rivedere con la stagione che verrà è anche il futuro di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque (il suo volto come quello della Panicucci e della Palombelli non è stato inserito nello spot natalizio). «Myrta sarà confermata in Mediaset ma dovremmo parlare con lei. Si sta impegnando davvero tanto, è un’ottima professionista ma… dovremmo anche capire cosa vuole fare lei: se continuare con Pomeriggio Cinque o altro». E ricorda a tutti che con lei «dobbiamo partire dal presupposto che aveva in testa un altro impegno e un altro prodotto. Ora ci dobbiamo sedere e decidere cosa fare insieme».

Si andrà avanti con il Grande Fratello («Il GF è e rimarrà una macchina televisiva STRAORDINARIA!. Io penso che il Grande Fratello sia uno dei prodotti più forti al mondo. Anche per il futuro»). E "promette" che Andrea Giambruno tornerà in video anche se non si sa quando: «Di sicuro tornerà in video ma oggi non ci sono progetti specifici che lo riguardano. Ora Giambruno è responsabile di un prodotto importante che è Diario del giorno. Io penso che questo sia ben più importante che andare o no in video»».

Poi aggiunge: «Se c’è un tipo di atteggiamento nei confronti di Giambruno quello è solo protettivo, non certo un atteggiamento negativo nei suoi confronti». Poi spiega il perché al giornalista non è stata concessa la possibilità di partecipare a Belve: «Non c’è stato un divieto - chiarisce Pier Silvio Berlusconi - Andrea Giambruno è un giornalista Mediaset. Quando arrivano delle richieste da parte della Rai o di altre televisioni si valutano. Lui è un giornalista Mediaset e se c’è un intervista da fare e se c’è qualcuno che è disposto a intervistarlo è giusto che vada a raccontare le cose prima da noi...»

