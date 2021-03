SANREMIX – ELODIE: “STASERA VI PORTERÒ LA MIA PARTE INFANTILE, DI QUANDO AVEVO 12 ANNI". MA LA CANTANTE DEL QUARTACCIO NON DICE CHE A 12 ANNI SI FACEVA LE CANNE TUTTO IL GIORNO - COSA LEGA BUGO E CR7? - ACHILLE LAURO: “IL MIO DIO E’ IN MINIGONNA” (NON DITELO A OLIVIERO TOSCANI), GLI HATER CONTRO L’INFERMIERA ANTI-COVID, LA SANTA MARINELLA DI FULMINACCI, “BORIS” E WILLIE PEYOTE. COSA UNISCE ELISA ISOARDI, SALVINI E GIO’ EVAN?

Dago-collection

alessia bonari

Il numero dei like a questo commento, un Paese cattivo e pieno di livore. Quando siamo diventati così? pic.twitter.com/de5a9CvfAE — Monica Napoli (@Monicanpl) March 3, 2021 "Non sono arrivato su un barcone, non ho avuto la fortuna di vivere questa esperienza" Ermal come al solito ne esce da gran signore?#ermalmeta pic.twitter.com/JuaJ4Sipet — ?? Al ? (@Almi__C) March 3, 2021

alessia bonari 2

NE USCIREMO PEGGIORI – Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della lotta al Covid, viene infilzata sui social: “Ma brava de che! Mica è l’unica donna che lavora in ospedale e che ha combattuto contro il covid in prima linea. Ma finitela!”. Monica Napoli (SkyTg24) insorge: “Il numero dei like a questo commento? 1,3 k. È un Paese cattivo e pieno di livore. Quando siamo diventati così?”

achille lauro.

CHI MI AMA, MI SEGUA – La supercazzola di Achille Lauro: “Sull'altare una slot. Cristo è una donna. Madonne sopra i muri. Il mio Dio è in minigonna…”. Non ditelo a Oliviero Toscani

ERBA DI CASA MIA - “Stasera vi porterò la mia parte infantile, la Elodie dodicenne”. Ma la cantante del Quartaccio non dice che a 12 anni si faceva le canne tutto il giorno: “Iniziavo la mattina e finivo la sera”. (https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-12-anni-mi-facevo-canne-tutto-giorno-iniziavo-mattina-248860.htm). E dunque stasera l’Ariston si trasformerà in un coffee shop?

elodie 3

E’ IMPORTANTE IL VIAGGIO, NON IL META – Il cantante Ermal Meta, nato in Albania, ospite di Serena Bortone, rivela: "Non sono arrivato su un barcone, non ho avuto la fortuna di vivere questa esperienza".

BUGO E "DRUGO" – L’ex sodale di Morgan, tifosissimo della Juve, è riuscito ad evitare di cantare nella stessa serata in cui giocava la sua “Signora”. Nella canzone che presenterà stasera “E invece sì” cita CR7: “Vorrei pensare che Ronaldo non sia perfetto/ vorrei essere onesto ma non timbro il biglietto” ( “portoghesi” si nasce)

AFFIDIAMOCI AL PEYOTE – Il “grillo parlante” di Sanremo Willie Peyote cita la serie stracult “Boris” fin dal titolo del pezzo che presenta all’Ariston “La Locura”. “Questa è l’Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c’è la morte”. Meglio di un editoriale

elodie 2

RIFAI RUMORE – Il direttore di Rai1 Stefano Coletta rivela che uno dei picchi d’ascolto di ieri sera si è registrato con Diodato che ha cantato la canzone vincitrice del 2020 “Fai rumore”. Tanto valeva mandare la replica della puntata d'esordio dell'anno scorso

IRAMA SPEZZATO – Dopo la positività di 2 membri del suo staff, il cantante viene salvato grazie al lodo Amadeus. La sua esibizione andrà in onda ma in forma registrata. E così sarà anche per il duetto del giovedì con “Cyrano” introdotto nientemeno che da Francesco Guccini.

fulminacci

L’AURELIA DEL SORPASSO (E DI FULMINACCI) Dopo “le docce all’aperto” a Fregene di Tommaso Paradiso e “Argentario” di Carl Brave, Fulminacci stasera irrompe sul palco sanremese con “Santa Marinella”. L’Aurelia si conferma grandissima fonte di ispirazione. Bruno Cortona dove sei?

ACQUA DI GIO’ – Chissà se Elisa Isoardi stanotte farà le ore piccole per gustarsi Giò Evan. L’ex conduttrice de “La Prova del cuoco” lasciò Salvini con una frase del cantante: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora” (nel genere meglio Fabrizio De Andrè: “E' stato meglio lasciarsi che non essersi mai incontrati”)

irama

elodie a il tempo delle donne willie peyote 4 willie peyote ELISA ISOARDI ISOLA DEI FAMOSI 2021SANREMO giò evan irama bugo e morgan elodie 3 meme su bugo e morgan 3 elodie 2 DILETTA LEOTTA ELODIE elodie 1 elodie 7 elodie 2 achille lauro andromeda dei cavalieri dello zodiaco achille lauro 1 elodie 1 achille lauro elodie elodie elodie 6 tommaso paradiso elodie dardust elodie 1 elodie elodie elodie elodie elodie ELODIE ELODIE ELODIE ELODIE ELODIE MARRACASH ELODIE elodie elodie marracash elodie elodie elodie 29 elodie 39 elodie 15 elodie 2 elodie 13 elodie 12 elodie 3 elodie