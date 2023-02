SANREMO FA IL PIENO DI PUBBLICITÀ, LA RAI VERSO L’INCASSO RECORD DI 50 MILIONI DI EURO – AMADEUS NON SI PREOCCUPA DI MEDIASET CHE TORNA A CONTROPROGRAMMARE IL FESTIVAL: “L’ASPETTATIVA COME ASCOLTI È ALTA” (LE STIME PROIETTANO UN AUMENTO DI ASCOLTI DEL 3% RISPETTO AL FESTIVAL DEL 2022) – I COSTI PREVISTI SONO DI 17/18 MILIONI DI EURO…

Da davidemaggio.it

Il Festival di Sanremo 2023 non è ancora iniziato che già è in procinto di tagliare un traguardo record: la raccolta pubblicitaria dovrebbe toccare per la prima volta la soglia dei 50 milioni di euro. Se poteva sembrare impossibile replicare il successo della passata edizione, capace di incassare 42 milioni di raccolta, tale obiettivo sarebbe già in cassaforte prima dell’inizio delle cinque serate.

“Il numero definitivo lo diamo domenica, però siamo sulla buona strada” fa sapere Gian Paolo Tagliavia, ad di Rai Pubblicità. Si sbilancia di più, invece, Amadeus:

“L’aspettativa come ascolti è alta, non faccio paragoni con quelli precedenti perché ogni Sanremo ha storia diversa. Un record c’è: quello pubblicitario, non sono mai stati incassati 50 milioni di euro”.

Le stime di Sanremo 2023

Rai Pubblicità, dunque, in attesa dei dati definitivi di fine kermesse, gongola di fronte a richieste e attenzioni nei confronti del 73° Festival della Canzone Italiana. A cominciare dalla sfera degli ascolti, che nelle previsioni non sembra badare alla decisione di Mediaset di tornare a controprogrammare la kermesse. Si riparte da un’annata, Sanremo 2022, da record: le cinque serate hanno raccolto in media quasi 11,3 milioni di spettatori, con uno share pari al 58% (volato con la finale al 64.9%). Da qui l’incremento dei listini del 28.1% rispetto al medesimo evento di dodici mesi fa. La Rai si aspetta di bissare il successo, se non di migliorarlo: le stime pubblicitarie proiettano infatti un aumento di ascolti del 3% rispetto al Festival del 2022.

Quanto costa Sanremo 2023

Ma se le entrate saranno di 50 milioni di euro, a quanto arrivano le uscite? In tal senso, non vengono mai rilasciate cifre ufficiali, ma si stima un costo di Sanremo 2023 in linea con i precedenti, sui 17/18 milioni di euro. In questa spesa sono compresi, tra gli altri, i cachet degli ospiti.

