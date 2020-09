Alberto Dandolo per Oggi

DE MARTINO, DE LELLIS E IL VOLO GALEOTTO

Volo Napoli- Milano LINATE, l’ultimo della sera del 31 agosto scorso. La sorte cinica e bara Ha voluto , non solo che nello stesso aereo si trovassero i due ex cognati Cecilia Rodriguez e Stefano de Martino, ma che ai due fossero stati addirittura assegnati “casualmente” due posti l’uno accanto all’altro. Cala immediatamente un gelo glaciale e l’atmosfera diventa assai tesa: all’imbarazzo del ballerino corrisponde però una dura reazione della Ceci che lo invita ad allontanarsi e cambiare poltrona. La fortuna vuole che lo stesso vettore ospitasse anche l' influencer Giulia De Lellis (ex di Andrea Iannone, storico fidanzato di Belen), che lo invita ad accomodarsi nella sua stessa fila. Tra i due chiacchiere , risate e grande feeling. Che sia l’inizio di una nuova amicizia? Ah, saperlo...

BENEDETTA PARODI SBARCA IN RADIO

Autunno fitto di impegni per Benedetta Parodi, in tv a settembre debutterà su La7 con un nuovo programma pomeridiano dal titolo "Senti chi mangia" mentre su Real Time spazio a nuova edizione di "Bake off". Oggi svela in anteprima un altro suo impegno: per la prima volta la conduttrice sbarcherà in radio alla conduzione di una nuova trasmissione in onda su Radio Capital. Questa volta nel programma in onda dalle 11 del mattino non si parlerà di cucina.

FENOMENO CAN YAMAN, NON SOLO DAYDREAMER: PIOVONO PROPOSTE PER L'ATTORE TURCO

Il successo di Day Dreamer e lo scorso anno di Bitter Sweet, due soap in onda su Canale 5, ha regalato grande popolarità all'attore Can Yaman. Un vero e proprio fenomeno mediatico che sta favorendo proposte al bel turco. Dopo aver risposto picche al Grande Fratello Vip potrebbe presto arrivare come ospite in due programmi in onda su Canale 5. Non solo, su di lui avrebbe messo gli occhi il regista Ferzan Ozpetek.

GAIA GOZZI SOGNA SANREMO

Chi salirà sul palco dell'Ariston dal 2 al 6 marzo? Amadeus è al lavoro per selezionare i big in gara dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo. Si mormora che Gaia Gozzi, ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi, sogni uno sbarco in Riviera e per questo motivo potrebbe presentare un brano alla commissione selezionatrice. Ce la farà? Ah saperlo.

MARCO BORRIELLO E I CONTINUI NO ALLA TV

Marco Borriello si è trasferito da qualche tempo a Ibiza ma anche a distanza la sua vita privata continua a far notizia. Il bel calciatore è in realtà molto corteggiato dal piccolo schermo ma anche di recente ha fornito dei sonori a uno show di Rai1 e a un programma in onda su Canale 5. Prima o poi capitolerà alle sirene della tv?

INDOVINELLI

Chi è la bella conduttrice reduce da un flop di ascolti che starebbe facendo carte false per ottenere una nuova chance nella prossima stagione televisiva? Ah saperlo.

La giovane attrice figurava nel cast di un noto reality ma in extremis è stata silurata per far spazio a una showgirl molto controversa. Di chi si tratta?

Lei è una prezzemolina del sottobosco televisivo e negli ultimi anni frequenta con costanza gli Emirati Arabi e la Turchia per misteriosi incontri di lavoro. Chi è?

