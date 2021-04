Dagotraduzione da The Sun

Maitland Ward

L’ex attrice Disney Maitland Ward, diventata una star pluripremiata del porno nel 2019, ha ottenuto una parte della nuova sitcom americana The Big Time. Interpreterà un ruolo che le è familiare: quello di una pornostar chiamata a rinvigorire lo studio di uno scrittore nerd in fallimento.

"Sono rinata! Non ho mai percepito un giudizio duro su di me da parte del pubblico. La mia carriera è stata celebrata da molti, anche da persone inaspettate.

Maitland Ward

Le giovani donne sono state le più solidali. Mi dicono spesso quanto sia importante per loro vedere come mi sono ripresa la mia vita e la mia sessualità senza vergognarmene".

Maitland - arrivata al successo nel 1994 nella soap opera americana “The Bold” e poi nello spettacolo per adolescenti “Boy Meets World” alla fine degli anni '90 - attribuisce all'industria del porno il merito di aver ridato vita alla sua carriera di attrice.

“Recito in ruoli più contorti, oscuri e seri di quanto abbia mai fatto in vita mia. A Hollywood mi avevano messo in una scatola di modellini da cui non potevo sfuggire. Ma quello che sto facendo nel porno ha spinto il mainstream ad accorgersi di me. Il porno mi ha aperto nuove porte e mi ha restituito la mia carriera di attrice”.

Maitland Ward

Con i suoi capelli rosso fuoco, gli occhi sensuali, un corpo sbalorditivo è difficile immaginare che Maitland manchi di fiducia in sé stessa in camera da letto. Eppure l'attrice ha impiegato del tempo per accettare la sua sessualità.

"Ero così timida sessualmente quando ero più giovane, mi sentivo come se mi fosse permesso di avere il controllo sulla mia sessualità. Dovevo essere una brava ragazza. Dovevo interpretare questo ruolo. Inoltre, non ero affatto sicura del mio corpo. Il mio viaggio sessuale mi ha portata a scoprirlo e ad apprezzare il coraggio con cui, passo dopo passo, ho messo da parte le mie paure”.

maitland ward 17

Se da una parte siti web per adulti come PornHub e XVideos sono tra i più visitati al mondo, dall’altra il porno è ancora un tabù nella cultura mainstream.

Ma secondo Maitland, l’industria del porno, con la sua attenzione al mondo femminile, è tra le più progressiste: le donne sono pagate più degli uomini e i film vengono costruiti su di loro e le loro esigenze.

Alle accuse di misoginia, risponde: "In realtà la misoginia è pensare che le donne debbano vergognarsi per come vogliono usare i loro corpi e la loro sessualità, e come scelgono di fare soldi con essa”.

Maitland Ward

Inoltre i documentari che esplorano il dietro le quinte dell'industria di artisti del calibro di Louis Theroux e Jon Ronson hanno mostrato un legame quasi familiare tra gli attori porno.

“È qualcosa che nasce dal condividere le parti più intime di sé stessi e dal livello di fiducia necessario perché la cosa funzioni bene”, dice Maitland.

“Le scene intense spesso ti portano al collasso e richiedono 10 ore di sonno per recuperare le energie. Tutti lavorano con tutti e conoscono tutti, e se ti esibisci per un certo periodo di tempo non solo crei stretti rapporti con altri talenti, ma anche con lo staff di produzione e le troupe”.

maitland ward 2 (2) maitland ward 1 (2) maitland ward deeper.com 1 maitland ward avn magazine 3 maitland ward fine anni 90 maitland ward drive maitland ward riley reid maitland ward 2 maitland ward 6 maitland ward 8 maitland ward 5 (2) maitland ward avn magazine maitland ward secretary maitland ward maitland ward 4 maitland ward 8 maitland ward 50 maitland ward 15 maitland ward 51 maitland ward 19 maitland ward 1 maitland ward 10 maitland ward 11 maitland ward 12 maitland ward 13 maitland ward 14 maitland ward 2 maitland ward 28 maitland ward 22 maitland ward 27 maitland ward 3 maitland ward 29 maitland ward 30 maitland ward 31 maitland ward avn magazine 1

maitland ward 18

Maitland Ward Maitland Ward