SE LA CANTANO E SE LA SUONANO - NON BASTAVA IL CONFLITTO D’INTERESSI DEL PREMIO BIAGIO AGNES ORGANIZZATO DALLA FIGLIA SIMONA, DA QUALCHE MESE NEL CDA RAI: L’EDIZIONE IN ONDA L’11 SETTEMBRE SU RAI1 VEDRÀ TRA I PREMIATI SOPRATTUTTO GIORNALISTI DELLA RAI E DEL "SOLE 24 ORE" (CONFINDUSTRIA), OSSIA I PATROCINATORI DEL RICONOSCIMENTO, E CORRIERE DELLA SERA/RCS, CHE HA MOLTE FIRME PRESENTI IN GIURIA. IN PRATICA SI AUTO-PREMIANO - FRATELLI D’ITALIA PROVA A GUASTARE LA FESTA...

RAI, ABBIAMO UN PROBLEMA: IL CONFLITTO DI INTERESSI! - SABATO 11 SETTEMBRE, IN SECONDA SERATA, ANDRÀ IN ONDA SU RAIUNO L’EDIZIONE 2021 DEL PREMIO BIAGIO AGNES, ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE OMONIMA CHE FA CAPO ALLA FIGLIA SIMONA. CHE NEL FRATTEMPO È DIVENTATA CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE DELLA RAI (SPONSOR GIANNI LETTA). ALLA CONFERENZA STAMPA INTERVERRÀ LA PRESIDENTE DI VIALE MAZZINI MARINELLA SOLDI, CHE È ANCHE PRESIDENTE ONORARIA DEL PREMIO. E FUORTES? SARÀ ANCHE LUI PROTAGONISTA: LA SERATA SARÀ IL SUO “DEBUTTO IN UN PROGRAMMA DI RAI1”

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/rai-abbiamo-problema-conflitto-interessi-sabato-11-settembre-281610.htm

RAI, CONFLITTO DI INTERESSI: FRATELLI D'ITALIA GUASTA LA FESTA DEL PREMIO AGNES

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

mara venier simona agnes alberto matano premio biagio agnes

La conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2021 del Premio Biagio Agnes organizzato dalla figlia Simona Agnes (da qualche mese anche Consigliera di Amministrazione Rai), in onda sabato sera 11 settembre in seconda serata su Rai1, ha confermato la tendenza già da noi segnalata in passato.

I premi sono di fatto spartiti perlopiù tra Rai, Sole 24 Ore (Confindustria), ovvero i patrocinatori del riconoscimento e Corriere della Sera/Rcs MediaGroup, che ha molte firme presenti in giuria. L'elenco dei premiati lo dimostra: premio per la carta stampata a Massimo Franco (Corriere della Sera) e premio per la Tv a Myrta Merlino (La7 di proprietà di Urbano Cairo, proprietario anche del Corriere).

conferenza stampa presentazione premio biagio agnes

Per la fiction, premiata la serie Rai Il Commissario Ricciardi (con Lino Guanciale, originario di Avezzano come il Presidente di Giuria Gianni Letta, per stessa ammissione di quest'ultimo in conferenza "onde evitare sospetti di conflitti d’interesse").

Per il cinema Emilia Costantini (Corriere); per la divulgazione culturale Paolo Conti (Corriere). Per il giornalismo economico Fabio Tamburini (Direttore Sole 24 Ore) che è anche in giuria del Premio Agnes, quindi - come l'anno scorso con Antonio Polito - ancora una volta i giurati, in questo caso anche patrocinatori, si autopremiano.

biagio agnes

Per la Radio a Roberto Sergio di Rai Radio. Per il giornalista scrittore a Bruno Vespa (Rai, abruzzese come Letta, sempre per stessa ammissione di quest'ultimo e sempre "onde evitare il minimo sospetto di conflitto d’interesse).

Per l'innovazione e sostenibilità Silvia Calandrelli di Rai Cultura con il programma Newton. Premiati anche la trasmissione Circolo degli Anelli (Rai) e Francesca Fialdini (Rai, nonché ex conduttrice del Premio Agnes), alla quale è stato assegnato il riconoscimento speciale per Fame d'amore.

simona agnes

Durante la conferenza stampa, Mara Venier - da anni conduttrice del premio - ha poi ricordato la figura di Biagio Agnes come suo amico e testimone di nozze, nonché il rapporto familiare che la lega alla figlia Simona, così come al collega Alberto Matano, elogiato professionalmente dal Direttore di Rai1 Stefano Coletta assieme alla conduttrice di Domenica In.

Fra un complimento reciproco e l'altro scambiato fra organizzatori, giurati, presidenti di giuria, premiati, direttori, vicedirettori e conduttori, la fiaba è stata guastata - almeno indirettamente - dal comunicato di Daniela Santanchè e Federico Mollicone, rispettivamente Senatrice e Deputato di Fratelli d'Italia nonché membri della Vigilanza Rai.

alberto matano simona agnes mara venier

Come annunciato qualche giorno fa dopo una nostra segnalazione rilanciata da Dagospia, i due parlamentari di FdI hanno presentato un quesito in Commissione, riguardo al "palese conflitto d'interesse che riguarda il consigliere d'amministrazione Rai, Simona Agnes".

Precisando che: "Il conflitto di interesse riguarda la messa in onda su Rai1 del Premio Agnes, organizzato dalla stessa Simona Agnes, e su Rai2 del format Check-Up da lei ideato e scritto e prodotto dalla Fondazione Biagio Agnes. Due circostanze che violano apertamente il Codice Etico della Rai che i membri del CdA sono obbligati a rispettare".

GIORGIA MELONI E DANIELA SANTANCHE

E ancora: "Si tratta di una situazione a dir poco imbarazzante, in cui un componente del CdA della Rai si trova ad essere riferimento contemporaneamente di due trasmissioni in onda su Rai1 e Rai2. Chiediamo, quindi, che i vertici Rai chiariscano questa circostanza, ma soprattutto che siano prese iniziative al fine di evitare la messa in onda di queste trasmissioni, prevedendone anche la sospensione". Come andrà a finire? Vi terremo aggiornati.

fabrizio salini simona agnes simona agnes simona agnes SERGIO MATTARELLA SIMONA AGNES simona agnes GIANNI LETTA SIMONA AGNES simona agnes marcello foa