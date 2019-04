IL SEGNO DI COSTANTINO – MATTIOLI CAPEGGIA LA RIBELLIONE CONTRO FECCERO CHE VUOLE CACCIARE COSTANTINO DELLA GHERARDESCA DA “PECHINO EXPRESS”: “SONO UN' ENTITÀ INSCINDIBILE, TIPO CIP E CIOP O CONTE E LA POCHETTE. LE SETTE EDIZIONI, IL COSTA LE HA FATTE TUTTE” – “IL SOSPETTO È CHE CI SIANO ANCHE MOTIVAZIONI POLITICHE. IL NOBILUOMO CONTINUA A COMPORTARSI DA QUEL RADICAL CHIC CHE È. E IN RAI, SI SA, È MOLTO PIÙ GRAVE FARE OPPOSIZIONE CHE FARE FIASCO…”

2 – "SENZA COSTANTINO NIENTE PECHINO": LA RETE SI RIBELLA A FRECCERO

Alberto Mattioli per “la Stampa”

costantino della gherardesca alla presentazione di pechino express 4

L' insurrezione popolare ricorda la Rivoluzione francese, se non che questa volta è a favore dell' aristocrazia. Nella Bastiglia di Twitter impazza l' hashtag #nocostanopechino.

Costa è Costantino della Gherardesca Verecondi Scortecci, sicuramente il conduttore con più cognomi della tivù italiana e forse anche quello con più ironia e congiuntivi; Pechino è ovviamente Pechino Express , il programma con il quale ha finito per identificarsi (e viceversa). Come al solito, non c' è nulla che gli italiani prendano più sul serio delle frivolezze.

carlo freccero

L' obiettivo della mobilitazione è lasciare Costa a Pechino e Pechino a Costa. L' oggetto della pubblica esecrazione, il direttore di Raidue, Carlo Freccero. Questo visionario vintage folgorato sulla via del sovranismo è colpevole di aver annunciato, in un' intervista a Oggi , la sua volontà di sostituire della Gherardesca con Simona Ventura. Motivazione tipicamente frecceriana: «Perché in quella gara ci sono molte coppie giovani, e lei è una sorta di zia che saprà trattare i concorrenti con aria materna, come una di famiglia» (e qui la parità di genere obbliga a ricordare che pure Costa ha qualcosa di ziesco, nel senso di vissuto e saputo, anche se disgraziatamente non abbiamo mai avuto uno zio con tale uso di mondo...).

costantino della gherardesca pechino express vasca conduttore

Poi Freccero ha parzialmente fatto retromarcia. Ha annunciato che il turn over pechinese «è solo un' ipotesi di lavoro», ma ha confermato «che farò il nome di Ventura quando presenterò i nuovi palinsesti all' ad Salini». Nel frattempo, è partita la sollevazione social. E qui c' è solo l' imbarazzo dell' invettiva. Si va dall' icastico «Costantino è Pechino!» alla rima «Freccero guardatelo tu Pechino senza Costantino», dal raffinato «Non rendiamo kitsch ciò che è chic» all' apocalittico «Senza Costa Pechino sarebbe il simbolo del nostro viaggio a ritroso verso il Terzo mondo».

costantino della gherardesca alla presentazione di pechino express 2

E lui? Il nobiluomo, murato vivo dal suo ufficio stampa, tace o quasi. Si limita a ironie da esploratore con studi a Eton già quasi nel pentolone dei cannibali («Sono sicuro che la rete avrebbe informato prima me dei giornali, sia per una questione di carattere professionale che umana e, banalmente, di educazione»), poi cede alla commozione: «Nulla è ufficiale, ma il vostro sostegno sta riuscendo a commuovere perfino la mia arida anima. Grazie. VVB» (Vi Voglio Bene, I suppose).

simona ventura a cr4 2

Certo che Costa e Pechino Express sono un' entità duale, inscindibile, tipo Cip e Ciop o Conte e la pochette. Le sette edizioni, il Costa le ha fatte tutte, la prima da concorrente e le altre sei da conduttore, con una media di share, nell' ultima, di uno 0,5% più alta di quella di rete. Ed è andato benissimo anche Apri e vinci , il quiz a domicilio tipo «mettete Costantino nel vostro tinello». Conduttore che vince si cambia, però.

simona ventura 3

Il sospetto è che ci siano anche motivazioni politiche. Il nobiluomo insiste a postare su Facebook dei video di Lia Quartapelle, deputata Pd, o a vergare sul Foglio dei consigli per la rifondazione democratica del look di Zingaretti & Co. Insomma continua a comportarsi da quel radical chic che è (e pure élite, kasta e quant' altro di imperdonabile). E in Rai, si sa, è molto più grave fare opposizione che fare fiasco.

costantino della gherardesca alla presentazione di pechino express 3 costantino della gherardesca nudo pechino express x costantino della gherardesca alla presentazione di pechino express 1