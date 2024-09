SERGIO LEONE CONTRO AKIRA KUROSAWA, FINO ALL'ULTIMO COLPO – SESSANT’ANNI FA USCIVA AL CINEMA “PER UN PUGNO DI DOLLARI”, CHE HA RISCRITTO LA STORIA DEL WESTERN – ORA LA CINETECA DI BOLOGNA LO RIPORTA IN SALA NELLA VERSIONE RESTAURATA. E LO CONFRONTA CON IL FILM AL QUALE SERGIO LEONE SI ISPIRÒ: ”LA SFIDA DEL SAMURAI” – TUTTI I RETROSCENA DELLA PELLICOLA IN CUI NESSUNO CREDEVA – VIDEO

GUARDA IL QUI IL VIDEO DI REPUBBLICA SU “PER UN PUGNO DI DOLLARI”

Alberto Crespi per www.repubblica.it

Usciva sessant'anni fa il capolavoro con cui Sergio Leone avrebbe riscritto la storia del western. La Cineteca di Bologna, con il suo progetto 'Il cinema ritrovato. Al cinema', riporta in sala dal 16 settembre 'Per un pugno di dollari', nella versione restaurata in 4K dalla stessa Cineteca di Bologna, Unidis Jolly Film, The Film Foundation, Hollywood Foreign Press Association.

E lo fa in accoppiata con il film al quale Sergio Leone si “ispirò”: 'Yojimbo – La sfida del samurai' di Akira Kurosawa del 1961, in sala dal 23 settembre, anche qusto in versione restaurata. ‘Per un pugno di dollari’, le battute smarrite e i giapponesi infuriati. I retroscena del film in cui nessuno credeva di Alberto Crespi

