SI SCRIVE "NOSTALGIA", SI LEGGE "MARKETING PER I BAMBOCCIONI" - GLI STUDIOS DI HOLLYWOOD HANNO CAPITO CHE L'ORIGINALITÀ NON AIUTA A FARE SOLDI: LE PERSONE VOGLIONO RIVIVERE LE EMOZIONI DI QUANDO ERANO BAMBINI - È PER QUESTO MOTIVO CHE AL CINEMA VEDIAMO FILM COME INDIANA JONES, BARBIE, TRANSFORMERS E FLASH (CON IL BATMAN DI MICHAEL KEATON) - TUTTI QUESTI PROGETTI STRIZZANO L'OCCHIO AL FENOMENO "KIDULTING", OVVERO...

Estratto dell'articolo di Simona Siri per “La Stampa”

indiana jones and the dial of destiny harrison ford 3

Il regista James Mangold l’ha dichiarato candidamente: la sequenza iniziale di Indiana Jones e Il quadrante del destino (in Itali arriva in sala il 28 giugno) è un inno alla nostalgia. «L'obiettivo era dare al pubblico un assaggio corposo di ciò che gli è mancato per così tanto», […] vediamo Indy giovane e pensiamo alla nostra, di giovinezza, benché la sua si collochi, nel film, al 1969, anno dello sbarco sulla Luna.

[…] Il primo Indiana Jones è dell’81. Il terzo, L’Ultima Crociata, è dell’89. Ci vorranno 19 anni per arrivare al quarto - Indiana Jones e il teschio di cristallo, considerato il peggiore della serie. È quindi comprensibile che la memoria torni agli Anni 80: niente smartphone e i film si guardavano in sala.

MICHAEL KEATON THE FLASH

Se nostalgia deve essere, che almeno sia per un mondo davvero diverso. È quello che devono aver pensato gli sceneggiatori di The Flash (il 15 giugno in sala) protagonista Ezra Miller nei panni di Barry Allen: qui il fattore nostalgia viene garantito dal fatto che nel film fa la sua riapparizione il Batman di Michael Keaton, 31 anni dopo averlo visto, diretto da Tim Burton. […]

Spider-Man- No Way Home

Mentre alcuni fan si lamentano dell'uso della nostagia da parte di The Flash, un altro film mostra come la pratica possa ripagare. Spider-Man: No Way Home del 2021 ha riunito le versioni di Spider-Man di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Il film ha quasi raggiunto i due miliardi di dollari in tutto il mondo, il pubblico ha mostrato di apprezzare l'uso degli attori precedenti di Spider-Man così come le loro battute iconiche. The Flash fa lo stesso per Keaton, evocando rimpianto per il ritorno dell'attore e suggerendo che avrà un ruolo importante nel film.

barbie il film 1

Affetto per il passato è anche l’elemento che tiene insieme il nuovo Transformers: Rise of the Beasts (uscito la scorsa settimana), ennesimo eposodio della storia dei Transformers, i robot comparsi per la prima volta sullo schermo nel 1986. Anche se l’operazione nostalgia per eccellenza è quella che riguarda una delle pellicole più attese dell’estate: Barbie diretto da Greta Gerwig protagonista Margot Robbie. Pur avendo visto solo il trailer (il film esce il 20 luglio) è chiaro come non sia rivolto a un pubblico giovane, quanto piuttosto ad adulti desiderosi di risvegliare ricordi, magari anche sbiaditi, di un giocattolo e con la curiosità di sbirciare nel mondo di Barbie, anche lei cresciuta.

barbie il film 6

[…] ll film si inserisce perfettamente in una tendenza chiamata «kidulting», quando gli adulti abbracciano la nostalgia della loro giovinezza con libri da colorare, giocattoli retrò e tutto ciò che porta conforto e vicinanza a un periodo della vita più spensierato e innocente. «Questo è un film che sarà amato dagli adulti - ha dichiarato Laurie Schacht, chief toy officer di Toy Insider -. Probabilmente come merchandising vedremo oggetti da cucina, capi di abbigliamento, oggetti di consumo alto. Sarà davvero orientato al mercato degli adulti. E gli adulti sono assolutamente pronti a riceverli».

indiana jones and the dial of destiny harrison ford transformers – il risveglio 5 film barbie 8 transformers – il risveglio 6 transformers – il risveglio 7 film barbie 2 film barbie 3 film barbie 4 film barbie 5 film barbie 6 film barbie 7 film barbie 9 indiana jones and the dial of destiny phoebe waller bridge harrison ford indiana jones and the dial of destiny barbie il film 5 barbie il film 3 MICHAEL KEATON THE FLASH indiana jones and the dial of destiny harrison ford 1 MICHAEL KEATON THE FLASH tom holland spider man no way home tom holland spider man no way home tom holland spider man no way home spider man no way home indiana jones and the dial of destiny harrison ford 2 indiana jones and the dial of destiny harrison ford 4 indiana jones and the dial of destiny phoebe waller bridge harrison ford 1