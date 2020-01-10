SIETE SICURI CHE QUESTO ''È'' GIORNALISMO? - PAGINATA (A PAGAMENTO!) PER RINGRAZIARE DRAGHI DELLA ''GRANDE DISPONIBILITÀ AVUTA NEI CONFRONTI DEI GIORNALISTI DI TUTTO IL MONDO'', FIRMATA DA ALCUNE DELLE PIÙ IMPORTANTI PENNE D'ITALIA, E PAGATA DA GIANCARLO ANERI, ORGANIZZATORE DEL PREMIO ''E' GIORNALISMO''. SI PREPARANO ALL'ASCESA DIVINA DI SAN MARIO AL QUIRINALE E CON DUE ANNI D'ANTICIPO SI ALLENANO A CAREZZARNE LE PIUME ANGELICHE? DA CANI DA GUARDIA A BARBONCINI DEL POTERE…

-

Condividi questo articolo

PAGINATA A PAGAMENTO DEI GIORNALISTI CHE RINGRAZIANO DRAGHI PAGINATA A PAGAMENTO DEI GIORNALISTI CHE RINGRAZIANO DRAGHI

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute