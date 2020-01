COME DAGO-ANTICIPATO, SONO STATE DI NUOVO RAGGIUNTE LE 64 FIRME NECESSARIE PER PRESENTARE IL QUESITO DEL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI – CON IL SOCCORSO DI TRE LEGHISTI E ALCUNI DEPUTATI DI “FORZA ITALIA” VICINI AL CARROCCIO SI SAREBBE ARRIVATI ADDIRITTURA A QUOTA 71 – IL SENATORE AZZURRO CANGINI, PROMOTORE DELL’INIZIATIVA, DOVREBBE PORTARE LE FIRME IN CASSAZIONE INTORNO ALLE 15…