I SOGNI DI ROCK’N’ROLL DI LIGABUE HANNO LA BARBA BIANCA – IL ROCKER DI CORREGGIO FESTEGGIA IL TRENTENNALE DEL SUO PRIMO ALBUM CON UN NUOVO LOOK E UN VIDEO SUI SOCIAL: “SONO STATI 30 ANNI SPECIALI, STUPENDI. GRAZIE PER AVERMELI PERMESSI”. COSA SARA’ DEL CONCERTO DEL 12 SETTEMBRE A CAMPOVOLO? – VIDEO

Domenico Zurlo per www.leggo.it

ligabue

Luciano Ligabue festeggia 30 anni di carriera: era infatti l’11 maggio del 1990 quando il rocker emiliano pubblicò il suo primo album, dal nome Ligabue, che lo consacrò subito come nuova promessa della musica italiana. Pezzi storici come Piccola stella senza cielo, Bambolina e barracuda e Balliamo sul mondo, ma anche Bar Mario e Non è tempo per noi, sarebbero entrati nella storia per i suoi fan e non solo, facendo ballare e sognare un paio di generazioni.

ligabue

E oggi, in occasione del trentesimo anniversario dall’uscita di quel disco, registrato quattro mesi prima a Milano e prodotto da Angelo Carrara, Ligabue con un video sui suoi profili social ha voluto omaggiare e salutare i suoi fan. «Oggi ricorrenza importante - dice Luciano - 30 anni fa usciva questo, che non è per me solo il mio primo album, ma una porta che si è aperta impensabilmente».

ligabue

«Sono stati 30 anni speciali, stupendi. Non posso che ringraziarvi veramente di cuore - continua Liga - in questi giorni l’emozione è tanta, è impossibile non far venire a galla così tanti ricordi. È per questo motivo che oggi vorrei insieme a voi soffiare su queste 30 candeline per questi 30 anni meravigliosi. Grazie per avermeli permessi».

ligabue adrian di adriano celentano 3 ligabue ligabue ligabue ligabue procacci smutniak ligabue