LA SOTTILE LINEA MARRONE – EMMA CAMBIA LAVORO E DIVENTA ATTRICE: SARA’ NEL CAST DEL NUOVO FILM DI GABRIELE MUCCINO (“I MIGLIORI ANNI”) – “QUANDO ME L’HA PROPOSTO PENSAVO FOSSE PAZZO E FORSE UN PO’ LO E’ MA…” – IL MESSAGGIO IN LACRIME AI FAN (VIDEO) – ANCHE TOMMASO PARADISO, CANTANTE DEI ‘THEGIORNALISTI’ SI DA’ AL CINEMA: STA SCRIVENDO UNA COMMEDIA ROMANTICA CON CHIARA BARZINI E LUCA INFASCELLI – VIDEO

TOMMASO PARADISO

EMMA MARRONE

EMMA MARRONE

Da www.ilmessaggero.it

Emma Marrone: «Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po' lo è… Ma ci voglio provare».

EMMA MARRONE

Così la cantante parla del suo esordio da attrice, con un messaggio sui suoi profili social, postato dopo che Gabriele Muccino ha annunciato di avere iniziato oggi le riprese del nuovo film “I migliori anni”, che vede protagonisti Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria con nel cast, appunto, anche la cantante salentina e Nicoletta Romanoff.

EMMA MARRONE MUCCINO

«Voglio vivere fino in fondo - aggiunge Emma - tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me. E scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali. Ma adesso sapete il perché!», conclude la cantante riferendosi probabilmente ai premi musicali di fine stagione in programma nelle prossime settimane.

