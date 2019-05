SCUSATE VI AVANZA UN PEZZO DI PARADISO? IL NUOVO FILM, IL CONCERTO AL CIRCO MASSIMO, IL SOGNO DI UN DUETTO CON VASCO E LA LETTERA APERTA A SIMONE INZAGHI (“DEVE RESTARE ALLA LAZIO E DIVENTARE IL NOSTRO FERGUSON"), IL CANTANTE DEI ‘THEGIORNALISTI’ SCATENATO NELLE ULTIME 48 ORE TRA RADIO E GIORNALI – LA CACCIA AGLI OASIS DA PISCHELLO, LA REGOLA AUREA PER CAPIRE SE UN PEZZO FUNZIONA (SPOILER: C'ENTRANO VASCO...E BOMBOLO) E IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO CON BENEDETTA PORCAROLI DA SBALLO...

tommaso paradiso

Scusate vi avanza un pezzo di Paradiso (Tommaso)? Il concerto al Circo Massimo del 7 settembre, il nuovo film, il sogno di un duetto con Vasco, la lettera aperta a Simone Inzaghi: il cantante dei “Thegiornalisti” si è scatenato nelle ultime ore tra radio e giornali. Dalle colonne del Messaggero ha preso posizione da tifoso biancoceleste sulla vicenda Inzaghi: “Deve restare sulla panchina della Lazio e diventare il nostro Ferguson. Io gli darei le chiavi di Formello…”.

simone e gaia inzaghi foto mezzelani gmt46

Il pezzo è stato ‘ripostato’ sul proprio profilo Instagram anche da Gaia Lucariello, moglie del tecnico: “E noi adoriamo te”… Dal calcio al cinema (Paradiso, of course): «Sto scrivendo un film, non so chi saranno gli attori, stiamo ancora al soggetto», ha dichiarato il frontman (o meglio ‘l’uomo fronte’) dei ‘Thegiornalisti’ da Fiorello su “Radio Deejay” dove si è misurato anche con le 30 domande del questionario di Proust (“Il passatempo? Lo scopone scientifico”, “Chi vorresti essere? Mi fa piacere quello che sono”, “Il motto? Vorrei morire brillo”, alcune delle risposte).

BENEDETTA PORCAROLI

Il cantante, laureato in filosofia con 110 e lode, ha parlato anche del nuovo singolo “Maradona y Pelè”, un brano che titilla l’immaginario degli eterni Peter Pan con le due icone del calcio, Robert De Niro e Sandokan, la tigre di Mompracem. “La colonna sonora dello sceneggiato era degli Olivier Onions, al secolo Guido e Maurizio De Angelis, sono un loro mega fan, sono di Roma e laziali”, confessa ‘Tommy Paradise’. La canzone si candida a ripercorrere le orme di “Riccione” spernacchiata dalla critica e dalle èlite ma canticchiata sotto la doccia dal popolo.

BENEDETTA PORCAROLI

A tal proposito il cantante rivela di aver registrato in bagno la versione del pezzo inviata in anteprima a Fiorello: “E dopo cosa hai fatto?”, ironizza lo showman. A toglierci da ogni imbarazzo, come sempre, ‘Don’t look back in anger’. “Posso cantare qualsiasi canzone degli Oasis”. A 11 anni Paradiso si è appassionato alla musica grazie ai fratelli Gallagher: “Mia madre era disperata, avevo capelli a caschetto, vivevo per loro, andavo in pellegrinaggio a Londra e a Manchester, li cercavo nelle loro case. Poi li ho trovati all’Hilton di Roma…”

tommaso paradiso carolina

E gli altri ‘Thegiornalisti’? Esistono e sono anche carucci, uno è biondo e l’altro moro, come le vallette di Sanremo. E io sono Pippo Baudo: li ho inventati io”, ha scherzato il leader della band, a “Radio2 Social Club” con Luca Barbarossa e Andrea Perroni. Il cantante ha intonato “Love”, la canzone che dà il titolo all’album e al tour che porterà i ‘Thegiornalisti’ a suonare al Circo Massimo il prossimo 7 settembre. “Sarà uno spettacolo a sorpresa. La canzone la dedico a Carolina, ‘il love mio’…”. “E ora con tutte queste ragazze che ci facciamo?”, domanda Barbarossa. “Le dedichiamo altre canzoni”, risponde il cantante romano (ma di origini irpine) che considera “Prati”, il quartiere più bello d’Europa”.

Mentre Andrea Perroni in versione Giuseppe Cruciani si diverte a sfotterlo, Tommaso Paradiso si lancia anche in una imitazione di Vasco sulle note del suo pezzo “Completamente”. “Un duetto con il ‘Blasco’ ti piacerebbe? Cacchiarola…” E poi teorizza la regola aurea per capire se una canzone spacca: “Se la canti con la voce di Vasco e viene bene, quel pezzo funziona”. “Ma la versione più bella – lo corregge Barbarossa - è sempre quella con la voce di Bombolo”

