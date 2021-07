20 lug 2021 17:52

SPIUMATI E SPIAGGIATI - “CHI” SCODELLA LE FOTO DI MISTER MONCLER REMO RUFFINI E FEDERICA FONTANA CHE "SVACCANZANO" IN SARDEGNA – PER LA PRIMA VOLTA I DUE SI MOSTRANO IN VERSIONE COPPIA UFFICIALE TRA COCCOLE E BACI A BORDO DELL’ATLANTICO, LO YACHT DI 27 METRI DI RUFFINI - LA DAGO-ANTICIPAZIONE E IL COMMENTO DI DANDOLO: "LA LORO STORIA E' STATA CLANDESTINA PER QUASI DUE ANNI. L'EX SHOWGIRL, GIA' CONIUGATA A FELICE RUSCONI, NON E' RIUSCITA A FARSI ACCETTARE DAI SALOTTI BLASONATI DELLA CITTA'…"