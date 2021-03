STARE SULL’AMACA VA BENE, MA ALMENO LEGGI! – PANZA: “LEGGO DA MICHELE SERRA CHE NESSUNO DEI NOSTRI PREDECESSORI È MAI STATO RISARCITO IN CASO DI PESTILENZA. “ZERO”, SCRIVE. MA CE LO DICE SOLO LUI! GLI ARCHIVI DI STATO SONO PIENI DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI DURANTE LE PESTILENZE PER SOSTENERE LE FAMIGLIE COLPITE” - DA SEMPRE, GLI ORGANISMI ECCLESIASTICI O DI GOVERNO CITTADINO HANNO AIUTATO CHI CADEVA NELLA POVERTÀ A CAUSA DELLA PESTE. PRIMA DI TUTTO ATTRAVERSO L’ELEMOSINA…

Pierluigi Panza

Riceviamo e pubblichiamo:

Leggo da Michele Serra che nessuno dei nostri predecessori è mai stato risarcito in caso di pestilenza.

Ce lo dice lui, “zero”, scrive.Ma ce lo dice solo lui! Perché gli Archivi di Stato sono pieni dei provvedimenti che vennero assunti durante le pestilenze per sostenere le famiglie colpite.

L'AMACA DI MICHELE SERRA SUI NOSTRI ANTENATI MAI RISARCITI DURANTE LE PESTILENZE

Durante la grande epidemia del 1666 a Londra sorsero le mutue comunità.

Durante le pestilenze si moltiplicavano i Pia loca che si occupavano del sostentamento delle fasce più deboli con l’organizzazione di elemosine, distribuzione di cibi, bevande e abiti anche con l’obiettivo di evitare possibili tensioni sociali.

Federico Borromeo distribuì alle famiglie colpite dall’epidemia gran parte delle rendite ecclesiastiche e convertì in elemosine le somme destinate agli edifici.

FEDERICO BORROMEO

Così anche a Venezia e in Sicilia dove, nel 1526, le autorità cittadine, poiché rimanevano insoluti i tributi, la regia Corte “dovette concedere un ingente prestito per subveniri a li necessitati bisogni chi tenìa la gente per la pesti” ecc ecc nei secoli dei secoli. Amen

