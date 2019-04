STASERA ESCO CON UNA PORNOSTAR - VIDEO: LE ''IENE'' METTONO MALENA SU TINDER (CON NOME FALSO) E LA FANNO INCONTRARE CON TRE SINGLE, CHE VERRANNO ATTIZZATI, MASSAGGIATI, MALTRATTATI, E FATTI IMPAZZIRE DALLA PUGLIESE - IL PRIMO INIZIA A TREMARE QUANDO CAPISCE CHI HA DAVANTI, IL SECONDO SI SPOGLIA ED è PRONTO A TUTTO, IL TERZO SI METTE A PARLARE DELLE SUE DIMENSIONI: ''TU SEI ABITUATA A ROCCO E IO…''

Filomena Mastromarino, porno attrice, scoperta da Rocco Siffredi e un tempo impegnata in politica nel Pd di Matteo Renzi è la terza protagonista del nostro Tinder e sorpresa. Dopo Nina Moric e Taylor Mega, Mary Sarnataro ha combinato un appuntamento tra Malena e tre single. Come reagiranno trovandosela davanti?

Iniziamo con Francesco, 34 anni, grafico. Quando capisce chi ha davanti inizia a tremare. In suo soccorso Malena arriva con una banana. “Una pornostar è fatta come tutte le altre donne, solo che è abituata a prendere qualche cazzo in più”, le dice. Così si spoglia, ma lui non passa all’attacco nonostante sia messo alla dura prova.

Lo salutiamo e ci prepariamo ad accogliere Andrea, 36 anni, personal trainer. Anche a lui mostra uno dei suoi video per far capire chi è. “Quindi il messaggio me lo fai lo stesso?”, le chiede. Lei si spoglia e inizia il massaggio che poi ricambia. L’atmosfera è incandescente e così interveniamo.

È la volta dell’ultimo incontro. Ecco Giuseppe, 28 anni, imprenditore. Quello che via messaggio ci aveva scritto che vuole “una donna porca, non puttana”. Appena la vede, la riconosce! E inizia per lui la paranoia sulle lunghezze. A proposito di paranoie lei le confida la sua: quella sull’igiene. Se Giuseppe vuole toccarla deve prima mettersi i guanti. Lei nuda si fa ricoprire di pellicola trasparente. Si chiede pure: lascio libero solo il buco della f….? Lei lo vuole baciare… ma con una mascherina! Finalmente però può mettere le mani su Malena, ma sul più bello spunta Mary Sarnataro.

