STASERA TUTTI A TAORMINA PER “SCHERMAGLIE IN PUNTO DI POESIA”, DOVE I DUE BALILLA D'ITALIA, PIETRANGELO BUTTAFUOCO E BEATRICE VENEZI SI DICHIARERANNO ETERNO AMORE

DAGOREPORT

beatrice venezi e pietrangelo buttafuoco a taormina arte dichiarazioni d amore. schermaglie in punto di poesia

Cosa non se deve fa’ e quanto se deve cammina’ per avere un posto al sole. Le strade per Venezia (Biennale, presidenza) e Napoli (Teatro San Carlo, direzione artistica o musicale) passano stasera per Taormina che, direte voi, è fuori strada partendo da Palazzo Chigi, ma dopo le intemerate di Alain Elkann sulla strada per Foggia la geografia è un’opinione geopolitica.

I due piccioncini rapaci - l’intellettuale della Magna Grecia che punta al Nord con vista Canal Grande, Pietrangelo Buttafuoco, e la direttrice del lato B-ioscalin che si chiama Beatrice Venezi ma punta al Sud con vista Vesuvio - si dichiareano stasera eterno amore al Palazzo dei Duchi di Santo Stefano di Taormina.

Attenzione: il loro spettacolo, “Dichiarazioni d’amore. Schermaglie in punto di poesia”, ci tengono a dire, avrà luogo “una volta sola”, senza repliche. E’ uno spettacolo “dedicato al pubblico con e senza anima gemella per risvegliare la bellezza dell’animo innamorato attraverso la declamazione di alcuni dei più arditi e appassionati autori del genere”: mejo del viagra e cialis messi insieme.

beatrice venezi

(La) Venezi (femminile), che è anche direttore (al maschile) del Festival, propone questo spettacolo (a pagamento, 15 euri) che “recupera una significativa memoria letteraria tramite un format ''verso contro verso” (occhio al contromano). La scelta dei poeti che vengono letti, si capisce, si deve al magno-grecio Buttafuoco: un classico della romanità (Catullo); un musulmano perché in Sicilia la civiltà islamica ecc. ecc. (Ibn Hamdis),

GIORGIA MELONI PIETRANGELO BUTTAFUOCO

Manlio Sgalambro e Gesualdo Bufalino in quanto siciliani e il primo paroliere del siciliano Battiato, per altro amico della (sua) editrice Elisabetta Sgarbi che pubblicò il povero Sergio Claudio Perroni del quale si leggono versi, infine Dino Campana, che a Buttafuoco piace perché gli fa un po’ manicomio e la di lui innamorata platonica Sibilla (in vari siti scritto Sivilla) Aleramo, perché non si dica che non siamo anche un po’ femministi.

“Finale intimamente al buio”, come nei migliori incontri, “dedicato alla riproposizione congiunta del dialogo di Cyrano de Bergerac con Roxane” (“Roxane, You don't have to put on the red light”, come cantavano i Police).

beatrice venezi bioscalin 357271 2

A spezzare il ritmo dei due “astanti in combattimento amoroso” – un certame rinascimentale, insomma - le note di Etta Scollo, cantante pure lei siciliana, all’anagrafe Concetta, che ha lavorato con il siciliano Vincenzo Consolo, autrice di “Les Siciliens”.

Proporrà la versione musicale di una poesia siciliana dell’anno Mille, “Un solo bacio”, contenuta nell’antologia dei poeti siciliani a cura di Francesca Corrao, docente di “Cultura araba” a Roma, che ha insegnato alla “Orientale” di Napoli e autrice di “Poeti Arabi di Sicilia”. Bene, bravi, bis: ma che ci azzecca la Biennale di Venezia con la poesia siciliana? E la 33enne lucchese con il San Carlo di Napoli? Chiedere a Giorgia Meloni...

post di beatrice venezi beatrice venezi pietrangelo buttafuoco matteo renzi foto di bacco beatrice venezi 19 pietrangelo buttafuoco adolfo urso foto di bacco (1) salvini e o mussolini buttafuoco veronica gentili pietrangelo buttafuoco francesca fagnani foto di bacco beatrice venezi 18 beatrice venezi 9 pietrangelo buttafuoco e salvo sottile pippo baudo marco travaglio pietrangelo buttafuoco beatrice venezi 14 beatrice venezi 17 beatrice venezi 6 beatrice venezi 1 beatrice venezi 16 beatrice venezi 14 beatrice venezi 11 beatrice venezi 12 BEATRICE VENEZI beatrice venezi pietrangelo buttafuoco pier francesco pingitore foto di bacco