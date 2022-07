LO STREAMING DEI GIUSTI - LA CAMPAGNA ELETTORALE VI HA GIÀ DEPRESSO? ECCO UNA LISTA DI FILM E SERIE TV DA VEDERE A CASA (TANTO AL CINEMA NON CI ANDATE) - IMPERDIBILE NEL TERZO VOLUME DI "LOVE, DEATH + ROBOTS", “JIBARO” DI ALBERTO MIELGO, MA È BELLO ANCHE “BAD TRAVELLING” DI DAVID FINCHER. PER DAGO - NETFLIX PROPONE "DIAMANTI GREZZI", CAPOLAVORO DEI SAFDIE BROTHERS - SU MUBI TROVATE DUE CLASSICI COME "LA RICOTTA" DI PASOLINI CON ORSON WELLES E "ORGY OF THE DEAD", IL MONDO HORROR PORNO DI ED WOOD A COLORI... - VIDEO

succession

Marco Giusti per Dagospia

Film e serie da vedere in streaming (tanto al cinema non ci andate…)

SERIE:

Succession – Sky - cercate di vederla, su. Che tra un po’ arriva la stagione finale

Stranger Things – Delusi dall’ultima stagione? Ma no… solo che non finisce mai…

stranger things 4 1

Staircase – Sky – vista tutta. Grade serie. L’ultima che mi sia davvero piaciuta

Westworld – Sky – Imperdibile anche la quarta stagione.

Only Murders in the Building – Disney – molto graziosa, adorate dai critici americani

narciso nero 1

Das Boot – la sto seguendo, la sto seguendo

Peaky Blinders – va vista questa stagione finale, no?

Narciso nero – Disney – Ero pazzo del film di Michael Powell, mi vedrò anche la serie

Abbott Elementary – Disney – Deliziosa serie su una scuola americana povera di quartiere. Molto divertente.

FILM

jibaro 3

Doctor Strange nel multiverso della follia – Prime – E’ sempre un film di Sam Raimi

The Gray Man – fracassone, senza storia, stracult dei fratelli Russo, adrelina. Per due ore no senti il caldo.

Love, Death + Robots – imperdibile nel terzo volume “Jibaro” di Alberto Mielgo, capolavoro di animazione, ma è bello anche “Bad Travelling” di David Fincher. Per Dago.

The Northman – Prime - sono un fan assoluto. Adoro i film di vichinghi. Un po’ fascia? Ma so’ vichinghi!?

dev patel sir gawain e il cavaliere verde

The Princess – Disney + cafonissimo, violento, imperdibile, tutto botte in testa o sui coglioni. Ultrafemminista

Sir Gawain e il Cavaliere Verde – Netflix - assolutamente da vedere e da rivedere. Fantasy memorabile

Diamanti grezzi - Netflix - Capolavoro dei Safdie Brothers. Va rivisto.

Sotto il sole di Amalfi – sembra che sia trashissimo

Dio è in pausa pranzo – Netflix – capolavoro trash pugliese con Uccio De Santis - Imperdibile

FILM CLASSICI

la ricotta 3

La ricotta – Mubi – Il Pasolini (con) Welles da rivedere. Perfetto. Se qualcuno avesse visto la copia con la voce originale di Welles, e no quella dove lo doppia Giorgio Bassani, ci faccia sapere.

Baci rubati – Mubi – Truffaut. No lo rivedo da allora…

In the Mood for Love – Mubi – Rivisto il film di Wong Kar Wai è anche più bello

Paranoid Park – Il più grande film sugli skaters mai fatto. Diretto da Gus Va Sant.

orgy of the dead 3

Orgy of The Dead – Mubi - il mondo horror porno di Ed Wood a colori. Favoloso. Avevo un vhs pirata carissimo dove non si vedeva quasi nulla.

Mi ameranno quando sarò morto – Mubi - il documentario su Orson Welles da vedere.

Noi – Prime - Visto che sta arrivando “Nope” meglio rivedersi almeno un film di Jordan Peele

Vampire Hookers – Mubi - i vampiri di Ciro Santiago con John Carradine. E che, non te lo vedi?

vampire hookers 3

jeremy strong succession succession 3

vampire hookers 2

vampire hookers 1 mi ameranno quando saro morto 2 noi 2 noi 3 noi 1 mi ameranno quando saro morto 3 mi ameranno quando saro morto 1

paranoid park 3 orgy of the dead 1 orgy of the dead 2 jibaro 1 jibaro mi ameranno quado saro morto 3 jibaro 2 baci rubati baci rubati 2 baci rubati 1 paranoid park 1 paranoid park 2 jibaro in the mood for love 1 in the mood for love 2 diamanti grezzi 1 pasolini La ricotta pasolini La ricotta dio e in pausa pranzo 1 la ricotta 1 la ricotta 2 stranger things quarta stagione 1 sotto il sole di amalfi 2 dio e in pausa pranzo 2 sotto il sole di amalfi 1 narciso nero 2 stranger things quarta stagione 2 anya taylor joy the northman 2 alexander skarsgard the northman anya taylor joy the northman NICOLE KIDMAN THE NORTHMAN the princess 2 sir gawain e il cavaliere verde the princess 4 the princess 3 stranger things 4 6 stranger things 4 2 abbott elementary 3 abbott elementary 2 alberto mielgo abbott elementary 1 doctor strange nel multiverso della follia 1 only murders on the building 1 benedict cumberbatch doctor strange nel multiverso della follia. doctor strange nel multiverso della follia. das boot 2 benedict cumberbatch doctor strange nel multiverso della follia. chris evans the gray man ryan gosling the gray man the gray man westworld only murders in the building 1 only murders in the building 2 westworld peaky blinders 1 peaky blinders 2 westworld THE STAIRCASE westworld westworld THE STAIRCASE THE STAIRCASE jeremy strong sarah snook succession kieran culkin