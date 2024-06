6 giu 2024 15:13

LO STREGA DELLA MESTIZIA! A BENEVENTO VIENE PROCLAMATA LA SESTINA DEI FINALISTI: TRE UOMINI E TRE DONNE. IN TESTA C’E’ DONATELLA DI PIETRANTONIO-EINAUDI CHE, COME DAGO DIXIT, E’ LA VINCITRICE ANNUNCIATA (IN CORSA ANCHE DARIO VOLTOLINI, CHIARA VALERIO, PAOLO DI PAOLO, RAFFAELLA ROMAGNOLO E TOMMASO GIARTOSIO). RESTA FUORI MELISSA PANARELLO – NON SI SA ANCORA SE IL MINISTRO DELLA CULTURA GENNARO SANGIULIANO ABBIA GIÀ LETTO I LIBRI FINITI IN FINALE. HA TEMPO FINO AL 4 LUGLIO…