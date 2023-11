IN SUDAMERICA SI SONO STANCATI DELLE "GAZATE" DI ROGER WATERS - DUE PRESTIGIOSI ALBERGHI DI MONTEVIDEO HANNO "RIMBALZATO" LO SVALVOLATISSIMO CO-FONDATORE DEI PINK FLOYD PER ESSERSI RIFIUTATO DI CONDANNARE L'ATTACCO DI HAMAS DEL 7 OTTOBRE - LA ROCKSTAR POTREBBE ESSERE COSTRETTA A TORNARE DIRETTAMENTE IN ARGENTINA DOPO I SUOI SPETTACOLI NELLA CAPITALE URUGUAYANA, MA SI SONO REGISTRATE PRENOTAZIONI RIFIUTATE ANCHE IN ALCUNI HOTEL DI BUENOS AIRES…

(ANSA) - Due prestigiosi hotel di Montevideo hanno rifiutato di ospitare l'ex Pink Floyd Roger Waters, per essersi rifiutato di condannare il massacro di israeliani compiuto da Hamas il 7 ottobre. Il musicista britannico ha in programma un concerto venerdì nella capitale uruguayana. Secondo il giornalista Pablo Londinsky di Radio Azul, gli hotel Hyatt Centric e Regency hanno declinato le prenotazioni effettuate per la produzione del concerto.

Un terzo albergo sarebbe stato contattato per impedirgli di ricevere il musicista. Waters potrebbe quindi essere costretto a recarsi direttamente in Argentina, dopo il suo spettacolo allo Stadio del Centenario. Nel frattempo, però, si sono registrate prenotazioni rifiutate anche in alberghi di Buenos Aires, come il Faena e l'Alvear.

