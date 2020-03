TANTO SCAZZO PER NULLA – ROBERTO ALESSI: "STASERA VITTORIO SGARBI SI INGINOCCHIA DALLA PAPESSA D'URSO" – A "LIVE - NON È LA D'URSO" SI CELEBRERÀ LA PAX TV IL VECCHIO SGARBONE E "BARBARIE" – LA SCORSA SETTIMANA IL CRITICO D'ARTE AVEVA SFANCULATO LA PRESENTATRICE MINACCIANDO DI QUERELARE E CHIEDERE DUE MILIONI DI EURO – LA FURIA È DURATA FINO A QUANDO NON HA SCOPERTO DI ESSERE STATO BANDITO DA MEDIASET… VIDEO

Roberto Alessi per “Libero”

*direttore di Novella 2000

È pax Tv: stasera si inginocchia dalla papessa d' Urso Vittorio Sgarbi, come si sa, ha sbarellato contro Barbara d' Urso rea, secondo lui, di averlo ripreso dopo che lui aveva rivelato che una certa Stella, concorrente di La pupa e il secchione su Italia 1, gli sarebbe stata raccomandata da Silvio Berlusconi (ma possibile che a Mediaset conti più lui di Berlusconi?).

La cronaca vista in Tv a Live Non è la d' Urso è questa e vale la pena di ripassarla. Lui girato per essere stato ripreso da Barbara: «Porca puttana, può uno raccomandare la bellezza di una donna o no? Sono cazzi nostri o no? Vaffanculo! Hai rotto il cazzo! Non permetterti». La D' Urso ha cercato di cacciarlo dallo studio: «Chiedi scusa». E lui: «Ciao il cazzo!", ed è rimasto in studio fino alla fine.

«Se vogliono la guerra, guerra sia», ha aggiunto poi Vittorio Sgarbi nella hall, «Querelo e chiedo due milioni di euro». Ma il giorno dopo la terribile scoperta: bandito dalle reti Mediaset! Ed è saltata la Quarta repubblica di Nicola Porro, poi Chiambretti («Che aveva preparato per me una puntata sui miei genitori»). Quanti soldi buttati per un vaffanculo. Già a Libero un paio di giorni fa aveva confessato una marcia indietro: «Ho detto una leggerezza, c' è stato un equivoco». Anima santa: «Mi piacerebbe discutere di questo con Barbara d' Urso, un confronto testa a testa».

Libero ci aveva visto giusto e stasera pare scoppierà la pax tv: Sgarbi tornerà a Canossa (Cologno Monzese) presso il castello di Matildico (gli studi Mediaset) per chiedere scusa al papa (la papessa Barbara d' Urso). Spero solo che lui nei panni dell' imperatore pentito non sia costretto, per ottenere la revoca della scomunica Tv inflittagli, a rimanere inginocchiato per tre giorni e tre notti innanzi al portale come avvenne per Enrico IV nel 1077.

