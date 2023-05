27 mag 2023 19:40

PER TELE-MONICA MAGGIONI IL TEMPO NON È ANCORA FINITO, FORSE C’È “MEZZ’ORA IN PIÙ”! – L’EX DIRETTRICE DEL TG1; MEMORE DEL FLOP DI "SETTE STORIE", VUOLE A TUTTI I COSTI IL POSTO DELLA DIMISSIONARIA LUCIA ANNUNZIATA. MAGGIONI E' DIRETTRICE DELL’OFFERTA INFORMATIVA, CARICA ALLA QUALE DOVREBBE SOMMARE UNA CONDUZIONE. MA NON E' UNA NOVITA' IN RAI - IN CORSA PER IL POSTO DI LUCIA ANNUNZIATA ANCHE MYRTA MERLINO (SI PORTA DIETRO ANCHE LA TENDA?), ANTONIO DI BELLA E…