8 feb 2023 08:45

TROPPO FUORTES! IL CDA RAI SI È INCAZZATO PER NON ESSERE STATO AVVERTITO IN ANTICIPO DELLA PRESENZA DI SERGIO MATTARELLA AL FESTIVAL DI SANREMO. E, ALLA LETTERA DI FUOCO DEI CINQUE MEMBRI, CHE ACCUSANO DI ESSERE STATI “TAGLIATI FUORI DA AMADEUS E PRESTA”, HA RISPOSTO LA PRESIDENTE RAI, MARINELLA SOLDI: “ANCH’IO HO APPRESO LA NOTIZIA LA MATTINA IN CONFERENZA STAMPA” – COME DAGO-RIVELATO, A PROPORRE A SUPERSERGIO UNA POLTRONA AL TEATRO ARISTON È STATO L'AD CARLO FUORTES: DAGOREPORT