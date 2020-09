Alberto Dandolo per www.oggi.it

patrizia de blanck

Patrizia De Blanck è senza dubbio la protagonista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nei primi due giorni di reclusione, ne ha già fatte vedere (e sentire) di cotte e di crude. Conquistandosi il titolo di… regina della scorrettezza

LA VERA PROTAGONISTA – La vera, grande protagonista della nuova edizione del Grande Fratello Vip? Per la Rete non sussiste dubbio alcuno: è la contessa Patrizia De Blanck. La nobildonna romana, notoriamente sensibile al richiamo dei riflettori, sta letteralmente spopolando sul web, inaugurando una sorta di “galateo 2.0″, assai lontano da regole e stilemi classici. Anzi, politicamente scorrettissimo, a tratti sfacciatamente volgare, ma accompagnato da una viralità galoppante. Certamente frutto di una spontaneità priva di ogni freno inibitore.

patrizia de blanck pierpaolo petrelli

ECCENTRICA E SFACCIATA – La eccentrica madre di Giadina sta infatti facendo impazzire i social per la sua sfrontatezza tanto manifesta quanto rara in tv. La contessa si sarà ovviamente dimenticata a poche ore dal suo ingresso nella Casa di avere centinaia di telecamere puntate addosso h24. Ha esordito denudandosi in diretta tv per un cambio d’abito e ha continuato ad elargire perle di saggezza a destra e a manca. Dopo aver dato della “str…a “, pazza, cog….a e idiota a Flavia Vento per la sua intenzione (poi attuata) di lasciare il reality, si è lasciata andare a frasi e reazioni verbali ormai già cult in Rete.

patrizia de blanck enoch barwah balotelli

Memorabile la sua reazione al cospetto di Balotelli junior intento a farsi il bagno in vasca: “Io tanto di uccelli ne ho già visti tanti e non mi fa nessuno effetto vederne qualcuno in più. Però sta di fatto che voi maschietti il bagno non ve lo potete fare con le mutande. Non ha senso lavarsi mezzi vestiti…”. E al momento di cena ha esclamato: “Io mangio tutto. Sono sempre stata una donna di bocca buona”. Noblesse oblige.

