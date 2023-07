TUTTI I TWEET SULLA NUOVA, ULTRA-TRASH, PUNTATA DI “TEMPTATION ISLAND": "PERLA MA CHE VOI, HAI SEMINATO MERDA PE' DUE PUNTATE E ORA RACCOGLI CORNA" - "MA LA TENTATRICE GRETA È MAI ANDATA DA UN LOGOPEDISTA O IL SUO MODO DI PARLARE DIPENDE DA QUEI CANOTTI ORRIBILI CHE HA AL POSTO DELLE LABBRA?” – “PARE USCITA DA UN FILM DI CARLO VERDONE, PUNTO D'INCONTRO TRA CLAUDIA GERINI, REGINA ORIOLI E ILENIA PASTORELLI. MIRKO ARIPIJATE”

Qui aspettando che anche Maria decida di cambiare il nome in X Morus Relais. #TemptationIsland

Ma quindi tutte le coppie hanno abbandonato #TemptationIsland prima dello scadere dei 21 giorni?

Aspettando che Pier Silvio applichi la nuova linea® anche contro chi danneggia il mobilio mariano a #TemptationIsland

Loro che aspettano per mezz'ora che l'altra persona arrivi al falò di confronto a #TemptationIsland is the new inquadratura dello sgabuzzino a #cepostaperte.

Oddio si scrivono le porcate in inglese per non far capire alla fidanzata #TemptationIsland

tweet temptation island 2

“La tua ragazza ha chiesto il faló di confronto anticipato” e parte sparato al massimo “This is the end” questo programma non è reale

#TemptationIsland

Comunque Francesca che è rimasta stupita quando è venuta a sapere che Manuel la lasciava per poter frequentare altre ragazze rimarrà sempre una delle cose più assurde di tutta questa edizione di Temptation Island #TemptationIsland #temptation

Il percorso di Manuel a #TemptationIsland: FIL

A Perla ma che voi, hai seminato merda pe’ due puntate e ora raccogli corna #TemptationIsland

Perla comunque pazzesca, mi aspetto che gli faccia piripì da un momento all’altro

#TemptationIsland

Mirko sei tanto bello ma ammazza che coglione cor botto

#TemptationIsland

C’è talmente tanto astio e tanto rancore che sti due non sono entrati scoppiati, deppiù

#TemptationIsland

Cioè lui po’ dormì in spiaggia con lei e lei non po’ dormì a letto con lui.

Non fa una piega.

A ridicolo

#TemptationIsland

“se avevo voglia” “se avessi voluto voglia” FRANCESCA MIA MOGLIE MIA MADRE LA MIA REGINA

#TemptationIsland

“Sono io che ho chiamato il falò, non decantare perché a me di questa tua decisione non frega un cazzo. Grazie a tutti per avermi fatto vedere la persona di merda che avevo affianco, fatti curare perché tu non stai bene bello” FRANCESCA LO STA DISTRUGGENDO

#TemptationIsland

QUESTO FALÒ INGESTIBILE ANCHE PER FILIPPO.

#TemptationIsland

Qualcuno salvi Filippo da questo falò di confronto tra Perla e Mirko #TemptationIsland

Alla fine Perla e Mirko escono separati.

MA SECONDO ME CI SARÀ IL COLPO DI SCENA MARIA.

#TemptationIsland

mirko vai a riprenderti perla cazzo fai con la tentatrice

#TemptationIsland

Greta, sarà anche tentatrice, ma si è presa una bella botta x mirko! #TemptationIsland

Greta ma vai a cagare pure tu dopo solo dieci giorni già innamorata ma per favore

#TemptationIsland

Ma la tentatrice Greta è mai andata da un logopedista o il suo modo di parlare dipende da quei canotti orribili che ha al posto delle labbra?

#temptationisland

Greta doppiata da Ornella Vanoni, santi sottotitoli

#TemptationIsland

Greta la tentatrice con la voce di quella che si è bevuta una bottiglia di bianco STO MALE

#TemptationIsland

Greta pare uscita da un film di Carlo Verdone, punto d'incontro tra Claudia Gerini, Regina Orioli e Ilenia Pastorelli. Mirko aripijate

#TemptationIsland

