TWEET! - "ALAIN ELKANN LEGGE PROUST IN TRENO, NON SI CAPACITA DELL'ESISTENZA DI BENEVENTO E SI LAMENTA DELLA PRESENZA DI GIOVANI TERRONI. PIÙ CHE UN RACCONTO, UNA ISTIGAZIONE ALLA LOTTA ARMATA" – "ERO CONVINTA CHE LO SCEMO FOSSE LAPO, POI IL FRATELLO JOHN HA FATTO DI TUTTO PER SUPERARLO, ADESSO È ARRIVATO IL PADRE. ASPETTO SOLO LE PRODEZZE DELLA SORELLA GINEVRA” - BECHIS: “A ITALO CHIEDIAMO. MA NON ESISTE PIÙ QUELLA TERZA CLASSE COME ACCADEVA SUL TITANIC DOVE CONFINARE I RAGAZZACCI?” - "STA A VEDE’ CHE ALLA FINE ER PIÙ SVEJO IN FAMIGLIA È LAPO"

TWEET SUL RACCONTO DEL VIAGGIO IN TRENO DI ALAIN ELKANN

alain elkann foto di bacco (2)

Giovani senza orologio, con le cuffie nell’orecchio per la musica, senza giornali e senza penna.

Del racconto di Elkann a me colpisce soprattutto questo suo senso di smarrimento rispetto ad una scena di vita quotidiana.

La sua sorpresa davanti all’impatto con il paese reale.

Non disturbate il papà dell'editore di Repubblica su quel treno.

alain elkann tweet

E a Italo chiediamo: ma non esiste più quella terza classe come accadeva sul Titanic dove confinare i ragazzacci alla Di Caprio?

Alain Elkann legge Proust in treno, non si capacita dell'esistenza di Benevento e si lamenta della presenza di giovani terroni a bordo.

Più che un racconto, una lunga istigazione alla lotta armata.

I veri intellettuali come Pier Paolo Pasolini amavano il popolo italiano.

Non lo disprezzavano, come Alain Elkann, con disgustoso snobismo classista. #AlainElkann #Repubblica

Io ho letto la biografia e i successi di Elkann.

alain elkann tweet

Ci sono riuscito fra Bellinzona stazione e Bellinzona P. Indipendenza.

Tre fermate.

Bisogna spiegare ad Alain Elkann,che quello strano sul treno era lui e non i ragazzi.

Ma, a parte tutto, perché Alain #Elkann stava andando a #Foggia?

Ed #Elkann non è ancora andato a Catania...

alain elkann tweet

Sta a vede’ che alla fine er più svejo in famiglia è Lapo #Elkann

Il duro j'accuse di #Elkann è quello di un genitore che parlando dei giovani #lanzichenecchi di oggi se la prende in realtà con l'assenza nei loro confronti dei suoi omologhi, gli altri genitori, che lasciano i ragazzi in balìa dei vizi.

Come Lapo.

lanzichenecchi foto su repubblica per articolo di alain elkann

Dal racconto d’estate di Alain Elkann verrà tratta una serie Netflix.

Ero convinta che lo scemo fosse Lapo, poi il fratello John negli ultimi sei mesi ha fatto di tutto per superarlo, adesso è arrivato il padre che con uno scatto rischia di sorpassare entrambi. Aspetto solo le prodezze della sorella Elkann.

Che uno con la storia familiare di #Elkann scriva un articolo veteroclassista sui giovani d'oggi, sguaiati, forse ignoranti e #lanzichenecchi è surreale.

ALAIN ELKANN - VIGNETTA BY VUKIC

Dovrebbe guardare come ha cresciuto, nonostante possibilità economiche infinite, i SUOI figli e come si comportano. TRENO O NO

Comunque la figa al night solo se sei un sedicenne di sessant’anni almeno, caro Alain Elkann

Ormai i social ne sono sommersi.

Il problema però non è tanto che uno - il padre del proprietario del giornale e vabbè- scriva una cosa del genere ma che venga pubblicata. Il capo della redazione cultura si sarebbe dovuto dimettere piuttosto che fare uscire questa roba

CAVIALE DEL TRAMONTO - MEME SU ALAIN ELKANN

#Elkann

Scrive Elkann che lui per quei ragazzi era un marziano che veniva da un altro mondo. Però l’articolo lo ha scritto lui su di loro, non loro su di lui

Tentatissimo di andare sotto casa di Elkann e scrivergli con la bomboletta bianca a caratteri cubitali "MA CHI T SAP"

Alain Elkann che scopre che i ragazzi sul suo treno non portano neanche l’orologio

JOHN, LAPO, ALAIN E GINEVRA ELKANN

A mister Alain Elkann fate prendere un qualunque autobus affollato a Roma e fate buttare i sacchetti della monnezza nei cassonetti della capitale. Dai, così ci divertiamo ancora.

Alain Elkann è il nulla anche nell’essere uno snob dei poveri. Avesse imparato dal suocero, avrebbe evitato di scrivere libricini vacui e nulli, di 120 pagine a carattere 30, utili per rimpiazzare lo scottex casalingo.

JOHN, LAPO, ALAIN E GINEVRA ELKANN

ma #Elkann si è poi riavuto dallo shock di non essere riconosciuto ed omaggiato dai bruti (che hanno, invece, osato continuare a parlare di figa) e di non vedere nei loro occhi l'ammirazione per la sua stilografica?

Per il turismo a #Benevento, ha fatto più Alain Elkann che “Open to meraviglia”

tornata dal mare, prima doccia e poi mi preparo una bella frisella con pomodorini, una foglia di basilico e un filo di olio extra vergine, alla faccia tua Alain Elkann.

Quelle rare volte in cui ho preso un Italo in prima classe mi sono trovato circondato da 40-60enni che parlavano ad alta voce come fossero i padroni del vagone, incuranti di chi stava attorno. Tutti portavano l'orologio. Alain Elkann: ma sicuro sicuro di non aver sognato?

JOHN, LAPO E ALAIN ELKANN

Quella di #Elkann è la storia dell'estate, non v'è dubbio. Ce la ricorderemo per anni e anni, forse la citeremo tra decenni come si fa cogli articoli memorabili degli anni '70 e '80, per dire. Grazie, Monsieur.

L’unica domanda che mi viene in mente è: dove ha vissuto alain elkann negli ultimi 20 anni?

Ma in sintesi il problema di Alain Elkann qual è? Che i ragazzi non lo hanno cagato di striscio?

L ARTICOLO DI ALAIN ELKANN SUI GIOVANI LANZICHENECCHI IN TRENO

siamo nel 2023 e ancora facciamo viaggiare alain elkann sui treni con i poveri ma che cazzo di paese siamo?

E comunque è un pezzo scritto in prima classe. Esigo un suo reportage dal locale Roma-Nettuno. Se sopravvive. #Elkann

alain elkann foto di bacco (1)