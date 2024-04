11 apr 2024 09:03

UCCI UCCI, MA L’AGI DEVE PAPPARSELA PER FORZA ANGELUCCI? - L’ENI SMENTISCE L’IPOTESI DI UN BANDO DI GARA PER METTERE IN VENDITA L’AGENZIA DI STAMPA, CONFERMA CHE L’UNICA TRATTATIVA IN CORSO E’ QUELLA CON LA FAMIGLIA ANGELUCCI E POI AFFONDA IL COLPO: “PER NOI AGI È UN’ANOMALIA” - IL PD: “FATECI CAPIRE, VI ACCORGETE ORA, DOPO 60 ANNI, CHE È UN'ANOMALIA? CERCATE DI NON DISPERDERE LA STORIA DI ENI NEL DISCREDITO PUR DI ASSECONDARE IL DELIRIO DI ONNIPOTENZA DELLA DESTRA MELONIANA SULL'INFORMAZIONE" - IN ARRIVO UN NUOVO SCIOPERO DEI GIORNALISTI