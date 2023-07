26 lug 2023 09:48

URSO RADDOPPIA LA QUERELA A RANUCCI! – DOPO CHE “REPORT” HA MANDATO IN ONDA LA REPLICA DELL'INCHIESTA CHE LO RIGUARDAVA, IL MINISTRO DEL MADE IN ITALY HA ANNUNCIATO UNA NUOVA AZIONE LEGALE CONTRO LA TRASMISSIONE: “UN’ULTERIORE DIMOSTRAZIONE DELLA CAMPAGNA DIFFAMATORIA MESSA IN ATTO DAL SIG. RANUCCI” – IL SERVIZIO INDAGAVA SUL RUOLO DI CARMEN ZIZZA COME PRESUNTA “FACILITATRICE” PER INCONTRARE IL MINISTRO – È STATO PROPRIO URSO, DOPO IL SILURO DI “REPORT”, A FAR SPARIRE DAL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO RAI LA VALORIZZAZIONE GIORNALISMO D’INCHIESTA