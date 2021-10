I VELENI DI FERRONI - “MA CHE GLI FA JEFF KOONS ALLE DONNE?”. HA DATO IL VIA CHIARA FERRAGNI, CHE È ANDATA A FIRENZE PER VEDERE IL SUO AMICO FRANCESCO VEZZOLI E NE HA APPROFITTATO PER AUTOIMMORTALARSI CON LE OPERE DELL’ARTISTA AMERICANO A PALAZZO STROZZI. E POI SONO ARRIVATE ANCHE CLELIA PATELLA E CRISTINA GIOPP - QUANDO MORRICONE INCANTAVA MATTARELLA - CHE CI FACEVA ARGENTERO NELL’HOTEL DI FI FRONTE ALLA STAZIONE TERMINI?

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

luca argentero foto di bacco

LA MISSIONE ROMANA DI ARGENTERO NELL'HOTEL PIU' AMATO DAI REGISTI

“Guarda, c’è Luca Argentero”, dice una ragazza alla sua amica, proprio di fronte alla stazione Termini. È vero: il popolare attore torinese ha fatto una tappa nella capitale per girare insieme a Daniele De Rossi il nuovo spot di Gillette, nell’hotel Palazzo Montemartini.

Un luogo molto amato dal mondo del cinema e della pubblicità, l’albergo che fa parte di Radisson Collection: Eugenio Cappuccio ha girato lì le scene romane del prossimo film con Marco Giallini, “La mia ombra è tua”, di Fandango e RaiCinema. E vogliamo dimenticare il video di Fabio Rovazzi per “La mia felicità”? Per non parlare dello spot Bulgari Parfum...

***

mattarella saluta morricone

QUANDO MORRICONE INCANTAVA MATTARELLA

In occasione dell’inaugurazione della nuova stagione di concerti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, all’Auditorium va in scena la mostra fotografica “Abbracci”. Una lunga storia di contatti artistici e fisici che l’istituzione racconta attraverso le immagini tratte dagli archivi.

Incontri e abbracci celebri di oggi e di ieri, come quello commosso tra un sorridente Leonard Bernstein e l’allora capo dello Stato Sandro Pertini. E ancora Giuseppe Sinopoli insieme al violoncellista Heinrich Schiff, l’indimenticabile Ennio Morricone ripreso con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla fine di un concerto, e poi Antonio Pappano con Martha Argerich, con Hans Werner Henze, con Daniel Barenboim, Maurizio Pollini. E tanti altri.

MARIO DRAGHI IN CONFERENZA STAMPA

***

EY RACCONTA IL FUTURO A DRAGHI

Tre giornate dell’EY Digital Summit “Racconti del futuro”, a Roma, presso La Lanterna di via Tomacelli: tema finale, la trasformazione dei modelli di business fondamentali per garantire la transizione digitale e sostenibile delle aziende del futuro. In pratica, le indicazioni che il premier Mario Draghi attende dai superconsulenti.

PIETRO BADOGLIO

Protagonisti, Donato Ferri, Managing Partner EY Consulting Europe West, per il quale “le aziende hanno come missione primaria quella di trasmettere fiducia e credibilità. È il momento della discontinuità e di azioni trasformative in grado di coniugare velocità e sostenibilità di lungo periodo”.

E per Paolo Lobetti Bodoni, EY Consulting Market Leader in Italia, “seguire i nuovi trend di consumo significa investire in una trasformazione di natura strutturale, a partire dalla ridefinizione della propria identità, del proprio purpose, dell’offerta e del proprio modo di fare impresa, anche sfruttando le opportunità offerte dal Pnrr. Tutto questo nell’ottica di costruire modelli sostenibili e in grado di fare economia di scala, attraverso una trasformazione progressiva, e in alcuni casi sperimentale, della propria catena del valore”. Vasto programma...

***

chiara ferragni a palazzo strozzi per la mostra di jeff koons

SUMMIT NEL PAESE DI BADOGLIO

Ospiti insolitamente assortiti quelli che hanno animato nello scorso week-end il borgo piemontese che ha dato i natali al maresciallo d’Italia Pietro Badoglio, Grazzano.

Al ‘Decamerone delle Idee’ di The Skill Group, oltre a Ylenia Berardi e Andrea Camaiora (Ceo di The Skill), Valeria Cantoni Mamiani della Rovere e il celebre penalista Guido Carlo Alleva come padroni di casa della Tenuta Santa Caterina, ecco, tra gli altri, gli imprenditori lombardi Michele Nicchio (presidente Aiop Giovani) e Francesca Bertolo, il responsabile fiscale del partito di Carlo Calenda, Francesco Giuliani, con la moglie Antonella Scapin, Gianluca Massimei (ad NextLegal) con la moglie Flavia Angelini e l’ex presidente di Confindustria Padova, Francesco Peghin, accompagnato dalla moglie Alessia Severin.

***

FERRAGNI (E NON SOLO) DA KOONS

chiara ferragni e fedez a firenze con francesco vezzoli

Tutte le influencer amano Jeff Koons: ha dato il via Chiara Ferragni, che a Firenze è andata a Palazzo Strozzi per vedere le opere dell’artista americano e autoimmortalarsi (“e pensare che era giunta nel capoluogo fiorentino solo per vedere il suo amico Francesco Vezzoli”, racconta chi la conosce bene). E poi sono arrivate Clelia Patella e Cristina Giopp (The Girl in the Gallery). Tanto che uno storico dell’arte si è posto una domanda: “Ma che gli fa Koons alle donne?”

