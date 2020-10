VELENO AL BOTTEGHINO - PER CAPIRE COME È MESSO MALE IL CINEMA ITALIANO BASTA GUARDARE GLI INCASSI: SIAMO ALL’80% IN MENO RISPETTO ALL’ANNO SCORSO - “LACCI” DI LUCHETTI INCASSA 300MILA, “PADRE NOSTRO” DI CLAUDIO NOCE SOMMA 249MILA EURO MENTRE ‘’BURRACO FATALE’’ DI GIULIANA GAMBA SI DIFENDE BENINO: 149.023 EURO. ‘’MISS MARX’’ DI SUSANNA NICCHIARELLI, DOPO TRE SETTIMANE IN SALA DEVE ACCONTENTARSI DI 63.314 EURO

Cinzia Romani per “il Giornale”

Non bastano le geremiadi di Martin Scorsese e le lettere dei registi importanti, che battono di cassa allo Stato, per rianimare la moribonda Settima Arte: il rito di andare in sala, a cercarsi un film per il gusto di guardarlo con altri spettatori sta finendo.

Che poi, i cineasti pronti a battersi il petto siano gli stessi a mettersi proni davanti a Netflix (Scorsese e Luca Guadagnino, per dire) e ad altri giganti dello streaming suona bizzarro. È sempre Il giorno sbagliato a posizionarsi primo: il filmetto con Russell Crowe, versione pazzo omicida su quattro ruote, incassa 344.176 euro, scendendo leggermente rispetto alla settimana scorsa, quand' era forte l' effetto-novità.

Vanno bene anche i Lacci di Daniele Luchetti al secondo posto con 300.673 euro, piazzandosi al secondo posto. Tiene Tenet, che dopo sei settimane di programmazione, porta a casa 265.49 euro, segnalandosi finora come l' unico blockbuster di stagione.

Ancora Italia, in discesa, però, con Padre Nostro: il film di Claudio Noce somma 249mila euro. In discesa anche Endless, che dopo due settimane conta 164.667 euro, mentre Burraco fatale di Giuliana Gamba, che un tempo girava film porno ed ora preferisce una storia di provinciali attempate e perbene si difende benino: 149.023 euro, spettanti soprattutto alla convincente recitazione di Claudia Gerini.

Un onorevole settimo posto se lo guadagna Waiting for the Barbarians: 99.993 euro per il drammatico film con Johnny Depp e un Magistrato, un Colonnello e i Barbari a spadroneggiare oltre la frontiera. Chiude Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, che dopo tre settimane in sala deve accontentarsi di 63.314 euro.

Stiamo parlando, veramente, di noccioline anche se il primo week end di ottobre, nel complesso, non è andato male. Considerando che si registra, comunque, un 80% in meno rispetto all' anno scorso, ai beati tempi di Joker.

