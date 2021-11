VENGHINO SIORI VENGHINO – CI VOLEVANO DUE CIALTRO-SNOB COME PIERO MARANGHI E LEONARDO PICCININI PER RITIRAR FUORI IN TV (SKY CLASSICA) E IN UN LIBRO IL CAZZEGGIO COLTO DAY-BY-DAY - A CASA DEGLI ATELLANI, CHE POI È LA RESIDENZA-MAGIONE DI PIERO MARANGHI (FIGLIO DELL’INCORRUTTIBILE AMMINISTRATORE DI MEDIOBANCA) C’ERA MEZZA “MILANO CHE CONTA” (I DANÉE) A FESTEGGIARE L’USCITA DEL LORO LIBRO-ALMANACCO – DA BEPPE SALA CON LADY BAZOLI AL POP FILOSOFO STEFANO BONAGA, DA MIA CERAN (“SONO DI TREVIRI COME MARX”) FINO A PIGI BERSANI: ECCO CHI C’ERA

Dagonews

Piero Maranghi e Leonardo Piccinini

Ve lo ricordate il “Venditore di almanacchi” di Leopardi?

Venditore: “Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore, almanacchi?”.

Passeggere: “Credete che sarà felice quest'anno nuovo?”.

Venditore: “Oh illustrissimo sì, certo”.

Passeggere: “Come quest'anno passato?”

Venditore: “Più, più assai”.

Passeggere: “Ma come qual altro? Non vi piacerebb'egli che l'anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni ultimi?”

MARANGHI PICCININI COVER

Venditore: “Signor no, non mi piacerebbe”.

Ci volevano due cialtro-snob come Piero Maranghi e Leonardo Piccinini (la definizione è di Pierluigi Bersani da Bettola nel piacentino) per ritirar fuori in tv (Sky classica, di proprietà del Maranghi stesso) e in un libro (“Almanacco di Bellezza”, Rizzoli) il cazzeggio colto day-by-day, l’almanaccare, l’ammiccare a fatti e personaggi del passato dipingendoli con sprezzatura non calassiana, piuttosto pop-situazionista. Venghino signori, venghino:

Piero Maranghi e Leonardo Piccinini

c’erano almanacchi, almanacchi nuovi e per tutti in anteprima ieri sera a Casa degli Atellani, che poi è la residenza-magione di Piero Maranghi (figlio dell’incorruttibile amministratore di Mediobanca), che poi è dove Leonardo da Vinci aveva la propria vigna, di fronte a Santa Maria delle Grazie: un complesso rinascimentale risistemato dal progenitore Piero Portaluppi.

Piero Maranghi Leonardo Piccinini

C’era, di buona grazia, mezza “Milano che conta” e pure quella che conta i danée a festeggiare l’uscita del loro libro-almanacco. C’era il sindaco Beppe Sala con signora, lady Bazoli, in prima fila a fianco del n.1 della comunicazione aziendale, Stefano Lucchini di Intesa, anche proiettato alle spalle del palco di presentazione come “cardinale” scolpito dal Bernini. E poi chi c’era? Bersani, appunto, che mandò un sms al Maranghi dicendo “vi seguo sempre” a cui seguì un invito – non consumato – di andare a pescare insieme una trota sul Trebbia con del salame nello zainetto.

SALA CHIARA BAZOLI

C’era il pop filosofo Stefano Bonaga senza Parietti, che pure è un’abituée di casa Atellani – ma molte ragazze di gran foggia erano presenti mascherate. “Proprio oggi che mi sono messo, eccezionalmente, la giacca – ha esordito Bonaga - devo tener su il giubbotto perché siamo all’esterno”: il palco di presentazione, infatti, è montato sotto il bercò del giardino-vigna della Maranghi house. Sul palco, nell’oscurità, c’era anche Mia Ceran: “sono di Treviri – dice - come Marx” che, forse, solo Bersani ha letto (in gioventù).

BERSANI

Venghino signori, venghino: almanacchi nuovi per tutti gli infreddoliti nel rinascimental giardino come l’editore, già socio del Maranghi, Massimo Vitta Zelman, la direttrice del Franco Parenti, Andrèe Ruth Shammah, l’assessore alla cultura, Tommaso Sacchi, la pr Noris Morano, vari banchieri e vari musicisti acrobati, nani, ballerine, umanità sia radical che chic in attesa di un vin brulè e di un risotto alla milanese per scaldarsi. Molti di loro si rivedranno il 7 dicembre alla prima della Scala, forse per cena visto che, causa Covid, è stata abolita la cena ufficiale del Doposcala e ci sarà da capire dove va chi: questo è il problema! “Voi da chi andate?”.

stefano bonaga 6

“Voi che fate a Sant’Ambrogio”? Beh, leggo sull’almanacco che il 6 dicembre del 1870 è morto Dumas e l’8 dicembre del 1980 che è stato ucciso John Lennon, potrei leggere o ascoltare “Imagine there's no heaven / It's easy if you try” Ma se aprono gli impianti “andiamo a Sankt Moritz a far festa”. “Come quest'anno passato?”. “Più, più assai” caro venditore di almanacchi.

