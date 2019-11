28 nov 2019 18:32

LA VERSIONE DI MUGHINI – HOARA BORSELLI È UNA RAGAZZA INTELLIGENTE E NIENTE AFFATTO BANALE. NON LO DIREI DI MOLTI ALTRI ‘OPINIONISTI” E “OPINIONISTE” CHE MI SONO TROVATO ACCANTO NEGLI ANNI – UN SALUTO AL MIO AMICO NICOLA PORRO, ANCHE SE QUEL SIPARIETTO DA UNO “INGLESE” COME LUI NON ME LO SAREI ASPETTATO E NON LO AVREI VOLUTO