[…] Dopo anni in cui occupava il minutaggio del festival quasi più dei presentatori, quest'anno Vessicchio (Beppe o Peppe, ma lui, napoletano, si firma "Peppe") non dirigerà nessuno. «Non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione in gara per nessuno degli artisti in gara né nei giovani né nei big. Successe già nel 2016, l'anno dell'accoppiata Carlo Conti/Maria De Filippi ma l'anno scorso ho compiuto ventisei presenze come direttore e posso fare delle pause».

Non ci sarà, ma ci sarà comunque: Italians do Hits better è il format di Amazon Music che celebra la musica sanremese in compagnia degli artisti in gara al Festival e due maestri di cerimonia inaspettati: il primo è appunto l'ormai iconico Beppe Vessicchio, l'altro è Shinhai Ventura, conosciuto nella bolla dei creator da social e super TikToker. Vessicchio incontrerà e intervisterà i cantanti in gara all'interno di un classico set da talk e queste chiacchierate saranno ospitate sui social di Amazon Music.

[...]«I cantanti si racconteranno a me e io racconterò a loro il festival che ho vissuto con gli aneddoti e ricordi dei miei momenti più speciali. Inoltre, ho curato personalmente la playlist "Dirige l'orchestra il maestro Vessicchio" che sarà disponibile su Amazon Music».

Di ventotto artisti nessuno l'ha contattata? Sembra irreale.

«Non frequento più il mondo della produzione discografica e non è capitato. L'anno scorso ero con Le Vibrazioni anche perché con Francesco Sarcina c'è un legame di lunga data, così come il feeling e la stima che ho con Elio e le Storie Tese, ma no, quest'anno non è capitato».

[…] Ma veniamo agli aneddoti che la riguardano e che promette di raccontare. C'è qualche ricordo che le è più caro di questa lunga "militanza" sanremese?

«E secondo lei i miei ricordi più cari a che cosa possono essere legati se non agli Elii? Ogni esibizione è stata un parto, ogni gag studiata momento per momento e quello che succedeva sul palco dell'Ariston diventava (e non c'erano i social) immediatamente virale.

Dal mio palchetto di maestro d'orchestra vedevo tutto ma soprattutto vedevo le facce dei miei musicisti sgranare gli occhi. Emozioni difficilmente ripetibili».

Si ricorda la prima volta a Sanremo?

«Fu nel '90 quando a causa delle modifiche per il restauro e l'ampliamento del Teatro Ariston il festival si spostò al Palafiori e diressi Mia Martini con La nevicata del '56, che conquistò il premio della critica e Mango con Tu...sì. Pensandoci mi vengono i brividi perché di anno in anno quel ricordo prende sempre più forza e le esibizioni di quei magnifici artisti un regalo della vita».

Dopo tutti questi anni di festival, può rivelare qual è il presentatore che ha apprezzato di più?

«Raimondo Vianello e non ho dubbi. Per l'amor di Dio, Pippo Baudo è sul piedistallo perché provo grande stima, ma Raimondo Vianello ha presentato un festival dove ho diretto più artisti. […] Ricordo che la prima sera Raimondo mi guardò e disse: …ancora lei? […]

