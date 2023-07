24 lug 2023 15:29

VI RICORDATE LO “SCOREGGIA-GATE” IN RAI? CI SONO NOVITÀ DALL’INCHIESTA SUL MOBBING AI DANNI DELLA GIORNALISTA DEL TG1, DANIA MONDAINI, COSTRETTA A LAVORARE IN UNA STANZA CON UN COLLEGA CON PROBLEMI DI FLATULENZA: SI VA VERSO IL RINVIO A GIUDIZIO PER SEI DIRIGENTI DI VIALE MAZZINI, TRA CUI GLI EX DIRETTORI ANDREA MONTANARI E GIUSEPPE CARBONI, E DELLA VICEDIRETTRICE COSTANZA CRESCIMBENI. QUEST’ULTIMA, IN QUOTA PD, DOVREBBE ESSERE CONFERMATA, MENTRE ELLY SCHLEIN, ANSIOSA DI UNA "RISCOSSA", SPINGE PER SOSTITUIRE MARIA LUISA BUSI CON ELISA ANZALDO...